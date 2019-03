Xetra-Aktienkurs METRO-Aktie:

METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Großhändler mit Food- und Nonfood-Sortimenten, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern spezialisiert ist. Die weltweit rund 24 Millionen METRO Kunden können wahlweise in einem der großflächigen Märkte einkaufen, online bestellte Ware dort abholen oder sich beliefern lassen. Mit digitalen Lösungen unterstützt METRO zudem die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmern und Selbstständigen und trägt damit zur kulturellen Vielfalt in Handel und Gastronomie bei. Nachhaltigkeit ist für METRO ein wesentlicher Pfeiler sämtlicher Aktivitäten, im Dow Jones Sustainability Index ist METRO seit vier Jahren Branchen-Primus. Das Unternehmen ist in 35 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter.



Im Geschäftsjahr 2017/18 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 36,5 Mrd. EUR. Für die Einzelhandelskette Real mit ihren 34.000 Mitarbeitern hat METRO AG im September 2018 den Verkaufsprozess eingeleitet. (21.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Großhandels- und Lebensmittelspezialisten METRO AG (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die METRO AG stehe in Gesprächen, um einen Großteil des China-Geschäfts zu verkaufen. Im Raum stünden offensichtlich um die 80%, die verkauft werden sollten. Das sollte 1,5 Mrd. Euro kosten. Unter den Interessenten nenne man Tencent. Der Aktienprofi verweise darauf, dass sich Tencent und Alibaba in China praktisch um jede Industrie, Branche, Sparte, die es irgendwo zu besetzen gebe, betteln würden. Wenn Tencent mit METRO einen kräftigen Partner bekommen würde, dann wäre es ein Schritt nach vorne.Martin Weiss findet diese Nachrichten positiv für METRO, so der stellvertretende Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.03.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze METRO-Aktie: