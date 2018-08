Börsenplätze METRO-Aktie:



Xetra-Aktienkurs METRO-Aktie:

11,47 EUR +6,65% (02.08.2018, 12:53)



Tradegate-Aktienkurs METRO-Aktie:

11,60 EUR +6,96% (02.08.2018, 13:09)



ISIN METRO-Aktie:

DE000BFB0019



WKN METRO-Aktie:

BFB001



Ticker-Symbol METRO-Aktie:

B4B



Kurzprofil METRO AG:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Spezialist für den Groß- und Lebensmittelhandel. Das Unternehmen ist in 35 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016/17 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von rund 37 Mrd. Euro. Das Unternehmen liefert maßgeschneiderte Lösungen für die lokalen und internationalen Bedürfnisse seiner Groß- und Einzelhandelskunden. Mit seinen Vertriebsmarken METRO/MAKRO Cash & Carry und Real sowie Belieferungsservices und Digitalisierungsinitiativen setzt METRO die Standards von morgen: für Kundenfokussierung, digitale Lösungen und tragfähige Geschäftsmodelle. (02.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von Investmentanalyst Gerold Deppisch von der LBBW:Gerold Deppisch, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Großhandels- und Lebensmittelspezialisten METRO AG (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B).Der Umsatz von METRO sei im dritten Quartal um 3,7% auf rund 9,0 Mrd. EUR gefallen. Auf vergleichbarer Fläche sei der Rückgang mit -0,5% deutlich geringer ausgefallen. Das EBITDA ohne Ergebnisbeiträge aus Immobilientransaktionen habe bei 302 Mio. EUR und damit um 20,4% niedriger als im Vorjahr gelegen. Belastet worden sei das Ergebnis insbesondere durch eine schwächere Entwicklung in Russland, die Osterverschiebung in das zweite Quartal und die Kündigung des Tarifvertrags bei Real.Nichtsdestotrotz habe das dritte Quartal auch Trendverbesserungen gezeigt. So wäre die flächenbereinigte Umsatzentwicklung in Deutschland und Westeuropa ohne die Osterverschiebung mit +1,5% und +1,1% durchaus positiv gewesen. Der flächenbereinigte Umsatzrückgang habe sich in Russland auf -3,2% abgeschwächt (Q1 -8,9%, Q2 -8,6%), woraus eine Trendverbesserung durch die eingeleiteten Maßnahmen abgeleitet werden könne. Der deutliche EBITDA-Rückgang sei im Wesentlichen auf die Kündigung des Tarifvertrags bei Real, was zu einem negativen EBITDA von -7 Mio. EUR bei Real geführt habe, sowie auf die schwächere Entwicklung in Russland zurückzuführen. Eine Kompensation durch die ansonsten ordentliche Entwicklung in den anderen Geschäftsbereichen sei nicht erreicht worden.Positiv sei, dass das Belieferungsgeschäft und der Onlinehandel einmal mehr ein gutes Wachstum gezeigt hätten. Den Ausblick habe das Unternehmen bestätigt (Umsatzwachstum ohne Wechselkurseffekte von mindestens 0,5%; flächenbereinigtes Umsatzwachstum von mehr als 0,5% und währungsbereinigtes EBITDA ohne Ergebnisbeiträge aus Immobilientransaktionen über Vorjahr). Auf der Basis seines aktualisierten DCF-Modells errechne der Analyst einen fairen Wert je Aktie von 12,83 EUR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link