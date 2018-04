Xetra-Aktienkurs METRO-Aktie:

METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Spezialist für den Groß- und Lebensmittelhandel. Das Unternehmen ist in 35 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2015/16 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von rund 37 Mrd. EUR. Das Unternehmen liefert maßgeschneiderte Lösungen für die lokalen und internationalen Bedürfnisse seiner Groß- und Einzelhandelskunden. Mit seinen Vertriebsmarken METRO/MAKRO Cash & Carry und Real sowie Belieferungsservices und Digitalisierungsinitiativen setzt METRO die Standards von morgen: für Kundenfokussierung, digitale Lösungen und tragfähige Geschäftsmodelle. Mehr Informationen unter www.metroag.de. (05.04.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die Aktie von METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B).Das Wertpapier habe in den letzten Monaten schwach tendiert (drei Monate: -15%; rel. ggü. MDAX: -8 Prozentpunkte). Dabei habe sich das Unternehmen vor allem dem sich weiter intensivierenden Wettbewerb im Großhandelsbereich insbesondere auf dem zentralen deutschen Markt nicht entziehen können. Dies verschärfe zusehends den Preiskampf und werde sich damit in den nächsten Quartalen auch belastend auf die Margenentwicklung auswirken. Ferner zeige sich das Marktumfeld in Russland (Umsatzanteil 2016/17: rund 10%) schwächer als bisher erwartet (anhaltend schwache Nachfrage, geringe Inflation).Außerdem sehe die Analystin die anhaltend schwache Entwicklung bei Real, bei der vor allem die ergebnisseitige Trendwende noch nicht erreicht worden sei, weiterhin als kritisch. Daher unterstelle sie für den Titel jetzt ein konservativeres Szenario. Sie habe ihre Prognosen reduziert (u.a. EPS 2017/18e: 1,16 (alt: 1,21) Euro). Seit der Abspaltung der Groß- und Einzelhandelsaktivitäten habe sich die Aktie deutlich schlechter als der Gesamtmarkt entwickelt (seit 13.07.2017: -19%; rel. ggü. MDAX: -19 Prozentpunkte). Positiv sehe sie nach wie vor die führende Marktposition bei den Großhandelsmärkten und die in Aussicht gestellten (kleineren) Akquisitionen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze METRO-Aktie: