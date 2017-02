ISIN METRO-Aktie:

DE0007257503



WKN METRO-Aktie: 725750

725750



Ticker-Symbol METRO-Aktie: MEO

MEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol METRO-Aktie: MTAGF

MTAGF



Kurzprofil METRO GROUP:



Die METRO GROUP (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: MEO, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) zählt zu den bedeutendsten internationalen Handelsunternehmen. Sie erzielte im Geschäftsjahr 2014/15 einen Umsatz von rund 59 Mrd. EUR. Das Unternehmen ist in 29 Ländern an über 2.000 Standorten tätig und beschäftigt mehr als 220.000 Mitarbeiter. Die Leistungsfähigkeit der METRO GROUP basiert auf der Stärke ihrer Vertriebsmarken, die selbständig am Markt agieren: METRO/MAKRO Cash & Carry - international führend im Selbstbedienungsgroßhandel, Media Markt und Saturn - europäischer Marktführer im Bereich Elektrofachmärkte, und Real SB-Warenhäuser. (09.02.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktie: Grünes Licht für Aufspaltung - AktienanalyseDer Handelskonzern METRO (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: MEO, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) hat von seinen Aktionären grünes Licht für die geplante Aufspaltung in einen Lebensmittel- und einen Elektronikhändler bekommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Zustimmungsquote habe bei unglaublichen 99,95 Prozent gelegen. Die neuen Firmen sollten im Sommer an den Start gehen und im MDAX notiert sein. Das Management erhoffe sich von diesem Schritt mehr Schlagkraft für die beiden Unternehmensbereiche. Es werde weniger Ablenkung durch eine gemeinsame Konzernstruktur geben, die keine Synergien geboten habe, so CEO Olaf Koch. Die Probleme des langjährigen Sorgenkinds, der Supermarktkette Real, würden sich dadurch allerdings nicht in Luft auslösen. Offen ist zudem, ob es bei den vom Vorstand angekündigten Kosten von rund 100 Mio. Euro für die Teilung bleiben wird, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 05/2017)Börsenplätze METRO-Aktie:30,70 EUR -0,11% (09.02.2017, 15:54)Tradegate-Aktienkurs METRO-Aktie:30,725 EUR +0,01% (09.02.2017, 16:06)