METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Spezialist für den Groß- und Lebensmittelhandel. Das Unternehmen ist in 35 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2015/16 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von rund 37 Mrd. EUR. Das Unternehmen liefert maßgeschneiderte Lösungen für die lokalen und internationalen Bedürfnisse seiner Groß- und Einzelhandelskunden. Mit seinen Vertriebsmarken METRO/MAKRO Cash & Carry und Real sowie Belieferungsservices und Digitalisierungsinitiativen setzt METRO die Standards von morgen: für Kundenfokussierung, digitale Lösungen und tragfähige Geschäftsmodelle.

Hamburg (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von Analysten Dusan Milosavljevic und Michelle Wilson von der Privatbank Berenberg:Dusan Milosavljevic und Michelle Wilson, Analysten der Privatbank Berenberg, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Großhandels- und Lebensmittelspezialisten METRO AG (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) auf.Für das Wholesale-Geschäft würden sie mittelfristig ein organisches Wachstum von 3% erwarten, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Nach Jahren der Restrukturierung und Entschuldung sollten sich auch die Cash-Margen und die Cash-Generierung verbessern, was die Kapitalrenditen unterstützen könnte. Da die METRO-Aktie mit einem Abschlag von 30 bis 50% gegenüber ihren Mitbewerbern gehandelt werde, sei das Potenzial für eine Neubewertung groß. Eine Neubewertung werde allerdings nur dann erfolgen, wenn der kurzfristige Gegenwind in den entwickelten Märkten und in Russland nachlasse und das Wachstum an Dynamik gewinne. Anleger, die bereit seien, über die nähere Zukunft hinauszuschauen, sollten auf lange Sicht das mögliche Aufwärtspotenzial erkennen.Dusan Milosavljevic und Michelle Wilson, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse die METRO-Aktie mit dem Votum "hold" und einem Kursziel von 19,10 Euro in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 26.01.2018)