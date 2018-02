Xetra-Aktienkurs METRO-Aktie:

Kurzprofil METRO AG:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Spezialist für den Groß- und Lebensmittelhandel. Das Unternehmen ist in 35 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2015/16 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von rund 37 Mrd. EUR. Das Unternehmen liefert maßgeschneiderte Lösungen für die lokalen und internationalen Bedürfnisse seiner Groß- und Einzelhandelskunden. Mit seinen Vertriebsmarken METRO/MAKRO Cash & Carry und Real sowie Belieferungsservices und Digitalisierungsinitiativen setzt METRO die Standards von morgen: für Kundenfokussierung, digitale Lösungen und tragfähige Geschäftsmodelle. Mehr Informationen unter www.metroag.de.

Hamburg (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von Analysten Dusan Milosavljevic und Michelle Wilson von der Privatbank Berenberg:Dusan Milosavljevic und Michelle Wilson, Analysten der Privatbank Berenberg, senken in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die METRO-Aktie (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) von 19,10 auf 18,50 Euro.Sie hätten Schwierigkeiten, die Prognose des deutschen Handelskonzerns für 2018E mit einem EBITDA-Wachstum von 10% mit steigenden Investitionen in Russland, einem Umsatzwachstum in Deutschland und einer negativen Entwicklung der Rentabilität in anderen Ländern in Einklang zu bringen, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Sie hätten ihre EPS-Schätzungen nach unten revidiert.Dusan Milosavljevic und Michelle Wilson, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die METRO-Aktie bestätigt und das Kursziel von 19,10 auf 18,50 Euro reduziert. (Analyse vom 15.02.2018)Börsenplätze METRO-Aktie: