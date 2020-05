Börse Stuttgart-Aktienkurs MERKUR BANK-Aktie:

Kurzprofil MERKUR BANK KGaA:



Die MERKUR BANK (ISIN: DE0008148206, WKN: 814820, Ticker-Symbol: MBK) tritt seit Übernahme des Bankgeschäfts der Bank Schilling & Co AG im Oktober 2019 als MERKUR PRIVATBANK auf. Die rechtliche Umfirmierung erfolgt zur nächsten Hauptversammlung im Juni 2020. Die MERKUR PRIVATBANK ist eine inhabergeführte, börsennotierte Bank mit Filialen im süddeutschen Raum.



Rund 440 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung (für Bauträgergesellschaften, Leasinggesellschaften, den Mittelstand und Immobilieninvestoren) sowie Rentenhandel mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus.



Die Aktien der MERKUR PRIVATBANK sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar. Mit Übernahme des Bankgeschäftes der Bank Schilling & Co AG erreichte die MERKUR PRIVATBANK, die von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt wird, eine Bilanzsumme von über 2,3 Mrd. EUR. (15.05.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - MERKUR BANK-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Ergänzend zu unserer in der letzten Ausgabe erfolgten Berichterstattung über die Münchener MERKUR BANK (ISIN: DE0008148206, WKN: 814820, Ticker-Symbol: MBK) steht die Höhe der Dividendenzahlung inzwischen fest, die Quartalszahlen zeigen sich eben-falls sehr ansprechend, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Trotz einer aufgrund der Corona-Krise erheblich verstärkten Risikovorsorge von 3,5 Mio. Euro habe die Bank im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit gegenüber dem ersten Quartal 2019 um knapp 54% auf 4,2 Mio. Euro steigern können. Sowohl das Zins- als auch das Provisionsergebnis seien deutlich gestiegen. "Insbesondere durch die Übernahme wesentlicher Teile des Bankgeschäfts der Bank Schilling im vergangenen Jahr hat sich unser Geschäftsmodell und auch unser Kreditportfolio weiter stark diversifiziert und unsere Ertragskraft ist erheblich gestiegen. Wir sehen uns deshalb in der Corona-Krise sehr gut aufgestellt", habe der persönlich haftende Gesellschafter Dr. Marcus Lingel gesagt.Trotzdem werde von der ursprünglich geplanten Dividendenerhöhung in der aktuellen Lage aus Vorsichtsgründen abgesehen. Es sollten nun wie im Vorjahr 0,32 Euro je Aktie ausgeschüttet werden. MERKUR BANK-Aktionäre könnten sich also über eine aktuelle Dividendenrendite von 3,35% freuen. Dies sei ein Grund mehr, der für die Aktie spreche. Unser mittelfristiges Kursziel von 12,00 Euro bleibt ebenso gültig wie das Stopp-Loss-Limit von 7,50 Euro, so die Experten von "AnlegerPlus News". (Ausgabe 05/2020)