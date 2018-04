Xetra-Aktienkurs MERKUR BANK-Aktie:

8,55 EUR -1,16% (12.04.2018, 17:36)



ISIN MERKUR BANK-Aktie:

DE0008148206



WKN MERKUR BANK-Aktie:

814820



Ticker-Symbol MERKUR BANK-Aktie:

MBK



Kurzprofil MERKUR BANK KGaA:



Die MERKUR BANK (ISIN: DE0008148206, WKN: 814820, Ticker-Symbol: MBK) mit Hauptsitz in München ist eine inhabergeführte Privatbank, die umfangreiche Bankdienstleistungen für mittelständische Unternehmen und für Privatkunden über ihre Filialen in Bayern, Sachsen und Thüringen anbietet. Dabei steht die MERKUR BANK ihren Kunden als langfristig orientierter und verlässlicher Bankpartner zur Seite.



Die Geschäftsbereiche der MERKUR BANK sind die Bauträgerzwischenfinanzierung mit dem Fokus auf der Finanzierung von Wohnbauprojekten an den Standorten München und Stuttgart und die Leasingrefinanzierung als bundesweiter Partner mittelständischer Mobilien-Leasinggesellschaften. In den Geschäftsbereichen Firmenkunden und Privatkunden bietet die MERKUR BANK klassische Bankdienstleistungen über ihr Filialnetzwerk.



Zum Produktportfolio der MERKUR BANK gehört neben den Unternehmenskrediten, insbesondere eine umfassende Vermögens- und Finanzierungsberatung. Zudem haben die Privatkunden auch die Möglichkeit, bundesweit direkt über das Internet attraktive Konditionen für ihre Geldanlage zu nutzen.



Die MERKUR BANK konnte auch in Zeiten der Finanzkrise stabile Erträge ausweisen und schloss 2013mit einem außergewöhnlich guten Ergebnis ab. Ziel der MERKUR BANK ist es, ihr Leistungsspektrum für Firmen- und Privatkunden in den Regionen der Bank weiter zu optimieren und noch stärker zu einem unabhängigen Komplettangebot auszubauen, das es den Kunden ermöglicht, aus den jeweils besten Lösungen des Marktes zu wählen. Gleichzeitig will die MERKUR BANK neue Potenziale im verbesserten Marktumfeld nutzen, die durch den Rückzug anderer Finanzinstitute frei geworden sind - dies gilt insbesondere in der Neuakquisition für mittelständische Unternehmen.



Die Aktien der MERKUR BANK sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar. (12.04.2018/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - MERKUR BANK-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Wieder einmal sehr gute Geschäftszahlen meldete Ende März die MERKUR BANK KGaA (ISIN: DE0008148206, WKN: 814820, Ticker-Symbol: MBK), die wir bereits mehrfach besprochen haben, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Dies sollte sich auch in einer Dividendenerhöhung der kleinen Münchener Privatbank bemerkbar machen.Wachstumskurs fortgesetztMit einer Steigerung des Ergebnisses der normalen Geschäftstätigkeit um 8,5% auf 8,5 Mio. Euro habe die MERKUR BANK ihren Wachstumskurs im abgelaufenen Geschäftsjahr fortsetzen können. Die Bank sei in zwei Geschäftsfeldern aktiv - der Vermögensanlage und dem Finanzierungsgeschäft. In der Vermögensanlage liege sie mit einem Depotvolumen von 302 Mio. Euro um 21,9% über dem Vorjahr, im Kreditgeschäft habe das Neugeschäftsvolumen zum 31.12.2017 erstmals über 1 Mrd. Euro gelegen, die Kreditbeanspruchung mit 888 Mio. Euro um 4,9% über dem Vorjahr. Ein wichtiger Pfeiler für den Erfolg sei nach wie vor die Bauträgerzwischeninanzierung. In diesem Bereich habe das Neugeschäftsvolumen mit 841 Mio. Euro um 8,7% über dem Wert aus 2016 gelegen. Das Ergebnis je Aktie liege mit 0,60 Euro um 7,1% über dem Vorjahr.Auch wenn die Geschäftsführung bislang noch keine Angaben zur Dividendenhöhe gemacht habe, würden die Experten von "AnlegerPlus News" davon ausgehen, dass in diesem Jahr die Marke von 0,30 Euro je Aktie geknackt werden könnte. Dies würde auf Basis des aktuellen Aktienkurses von 8,75 Euro eine Dividendenrendite von 3,4% bedeuten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link