Paris (www.aktiencheck.de) - Geht es an der Börse turbulent zu, dann geraten vor allem Aktien von kleinen und mittelgroßen Unternehmen unter die Räder, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Die Performance der Mid Caps zeichne jedoch ein anderes Bild. Zweifellos könne die aktuelle Phase durchaus als recht turbulent bezeichnet werden. Doch während die Dickschiffe aus dem DAX in der stürmischen See ihre Mühe und Not hätten, Kurs zu halten, würden sich die mittelgroßen MDAX-Werte recht wacker schlagen. Zwar weise auch der Nebenwerte-Index seit Jahresbeginn ein Minus auf, mit knapp 4 Prozent falle es aber vergleichsweise überschaubar aus.Auch auf mittlere und lange Sicht habe der MDAX im Vergleich zum deutschen Leitindex in Sachen Performance die Nase vorn. Die möglichen Gründe: Für MDAX-Werte spreche zum einen, dass sie vergleichsweise flache Hierarchien hätten und auch deshalb schneller auf sich ändernde Bedingungen reagieren könnten. Zudem würden sich einige Unternehmen in lukrativen Nischen tummeln und in diesem Bereich zu den weltweit führenden Anbietern zählen, wie etwa der Schmierstoffhersteller FUCHS PETROLUB. Darüber hinaus würden bei einigen MDAX-Konzernen die Gründer, die eher langfristige Ziele verfolgen und nicht von Quartalszahlen getrieben seien, nach wie vor wichtige Posten besetzen. Diese Ruhe zahle sich auch in turbulenten Zeiten aus. (29.03.2018/ac/a/m)