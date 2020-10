Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In jedem der letzten fünf Monate hat der MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) den Widerstand bei rund 27.500 Punkten zur Disposition gestellt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Seit Anfang 2018 habe die deutschen "mid caps" in diesem Dunstkreis in schöner Regelmäßigkeit der Mut verlassen. Da die Entwicklung der letzten Monate den beschriebenen Widerstandscharakter nochmals untermauere, komme dieser Hürde sogar eine größere Bedeutung zu als dem bisherigen Allzeithoch vom Februar 2020 bei 29.438 Punkten. Mit anderen Worten: Ein nachhaltiger Sprung über die Marke von 27.500 Punkten ebne den Weg für neue Rekordstände! Andererseits falle der Momentumverlust der letzten Wochen auf. Gleichzeitig würden die letzten beiden Monate (bisher) fast deckungsgleiche Monatshochs aufweisen. Beide Faktoren würden Wasser auf die Mühlen der Bären darstellen. Deshalb sollten Investoren das Money Management derzeit nich vernachlässigen. Ein Abgleiten unter die 38-Monats-Linie (akt. bei 25.712 Punkten) würde für ein Scheitern an der o. g. Schlüsselbarriere sprechen. In der Folge würden dem MDAX wieder größere Turbulenzen drohen. Insgesamt steuere die "2. Reihe" der deutschen Standardwerte auf eine klassische "make or break"-Situation zu. (23.10.2020/ac/a/m)

