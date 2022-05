Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In der zweiten Reihe der deutschen Standardwerte - sprich beim MDAX® (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) - liegt derzeit eine extrem spannende charttechnische Ausgangslage vor, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Übergeordnet sei das "midcap"-Barometer im vergangenen Jahr an der Trendlinie gescheitert, welche diverse Hochs seit 2007 verbinde. Damit laufe der MDAX® mehr und mehr in einen klassischen Keil hinein. Darüber hinaus habe die Korrektur der letzten Monate einen Pullback an die alte Ausbruchszone bei rund 27.500 Punkten gebracht. Diese Schlüsselzone werde zusätzlich durch die 38-Monats-Linie (akt. bei 29.199 Punkten) sowie durch das 23,6%-Fibonacci-Retracement der gesamten Aufwärtsbewegung seit 2009 (28.804 Punkte) untermauert. Auf dieser Basis hätten die deutschen "midcaps" im März einen sog. "Hammer" ausgeprägt, der die Leitplanken für die seitherige Kursentwicklung vorgebe. Mit anderen Worten: Im April sei ein klassischer Innenstab ausgeprägt worden.



Alle diese charttechnischen Phänomene die Bedeutung der oben genannten Schlüsselzone belegen. Ein Bruch dieser Bastion würde deshalb dem MDAX® einen echten Nackenschlag versetzen und den Aufwärtstrend seit 2009 (akt. bei 23.629 Punkten) wieder in den Mittelpunkt rücken. Unter Druck stehe die angeführte Schlüsselzone auch, weil der trendfolgende MACD auf historisch hohem Niveau gerade erst ein neues Ausstiegssignal generiert habe. (09.05.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu MDAX (Performance)



mehr >