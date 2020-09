Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil MBB SE:



MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) ist eine familiengeführte mittelständische Unternehmensgruppe, die seit ihrer Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE. (18.09.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - MBB-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Als eine von wenigen Gesellschaften traute sich die MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) in der diesjährigen Saison eine Präsenzhauptversammlung zu, wie Matthias Wahler von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. innerhalb des Online-Magazins "AnlegerPlus News" berichtet.Schon am Einlass hätten die HV-Besucher ein ungewohntes Procedere durchlaufen müssen. Sie hätten ihre Kontaktdaten hinterlassen müssen und durften die Schutzmaske nur am Platz abnehmen. Jeder Aktionär habe seinen eigenen Tisch mit ausreichend Abstand zu den Nachbarn gehabt. Die Verpflegung habe sich auf Wasser aus der Flasche beschränkt. Wenngleich diese Maßnahmen nachvollziehbar und richtig gewesen seien, um die Gesundheit aller Teilnehmer an der Präsenz-HV zu schützen, hätten sich einige Aktionäre am Rande der Veranstaltung betrübt darüber geäußert, dass persönliche Gespräche unter solchen Rahmenbedingungen nur schwer hätten zustande kommen können. Doch es habe die Freude überwogen, dass es überhaupt wieder einmal eine "echte" HV gegeben habe.Immerhin habe die Geschäftsführung Erfreuliches berichten können. Dank einer veränderten Aufstellung komme die Beteiligungsgesellschaft bemerkenswert gut durch die Coronakrise. Der Fokus des Portfolios liege inzwischen nicht mehr auf dem Segment Technological Applications, dem die Unternehmen Aumann, Delignit und OBO mit ihrem hohen Automotive-Anteil angehören würden. Mit den Akquisitionen des vergangenen Jahres habe sich der Schwerpunkt verändert. Im Mittelpunkt stehe jetzt der Energiedienstleister Vorwerk, der als einer der führenden Anbieter im Bereich des Pipeline- und Anlagenbaus für Gas- und Stromnetze gut aufgestellt sei, um von der Energiewende zu profitieren. Außerdem sei mit ISL ein Softwareentwickler für IT-Security-Lösungen erworben worden, der die Software-Tochter DTS perfekt ergänze. Insgesamt umfasse das Portfolio jetzt sieben Unternehmen mit 3.500 Mitarbeitern.Der Konzernumsatz sei im Geschäftsjahr 2019, auch unterstützt von den Zukäufen, um 17% auf 592 Mio. Euro gestiegen. Das EBITDA habe sogar um 24% auf 67,6 Mio. Euro zugelegt, obwohl positive Effekte aus den Zukäufen bereinigt worden seien. Die EBITDA-Marge habe sich auf 11,4% (Vj. 10,8%) erhöht. Die Ergebnisprognose sei deutlich übertroffen worden. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie sei auf 2,95 Euro (Vj. 2,45 Euro) geklettert. Die HV habe zum elften Mal in Folge eine Dividendenerhöhung beschlossen, diesmal auf 0,70 Euro je Aktie (Vj. 0,69 Euro). Das sei nur 1 Cent mehr, aber in Corona-Zeiten schon etwas Besonderes. Wie CEO Dr. Christof Nesemeier bemerkt habe, seien seit dem Börsengang über Aktienrückkäufe und Dividenden in Summe bereits 115 Mio. Euro an die Aktionäre ausgekehrt worden.Von Vorteil für die MBB sei die solide Finanzierung der Gruppe mit einem Cashbestand von fast 250 Mio. Euro. Damit könnten Chancen für interessante Zukäufe in der Krise genutzt werden. Unverändert stehe die Vision, dass die MBB mittelfristig mit einem Konzernumsatz von 1 Mrd. Euro in den SDAX aufrücken solle. Stand heute sei man davon noch ein Stück weit entfernt.Gleichwohl ist die MBB-Aktie ein interessantes Investment, so Matthias Wahler. Beim aktuellen Kurs von 80 Euro sei die Marktkapitalisierung von 444 Mio. Euro schon zu mehr als der Hälfte durch den Cashbestand abgedeckt. (Ausgabe 09/2020)