Börsenplätze MBB-Aktie:



Xetra-Aktienkurs MBB-Aktie:

70,90 EUR +0,14% (02.07.2019, 09:48)



Tradegate-Aktienkurs MBB-Aktie:

70,90 EUR +0,28% (02.07.2019, 09:14)



ISIN MBB-Aktie:

DE000A0ETBQ4



WKN MBB-Aktie:

A0ETBQ



Ticker-Symbol MBB-Aktie:

MBB



Kurzprofil MBB SE:



MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) ist eine familiengeführte mittelständische Unternehmensgruppe, die seit ihrer Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE. (02.07.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - MBB-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Beteiligungsgesellschaft MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) von "halten" auf "kaufen" hoch.Mit dem Leitungsbauer Friedrich Vorwerk KG kaufe sich MBB SE in die hiesige Energiewende ein.Mit dem Zukauf investiere MBB SE nach Meinung der Fachanalysten von EQUI.TS GmbH in die anlaufende Investitionsphase der hiesigen Energiewende, was Transportleitungen betreffe. Ziel sei es in den kommenden Jahren zu kräftigem und profitablem Wachstum in diesem gänzlichen neuen Segment beizutragen. Das autolastige MBB Portfolio bekäme im Erfolgsfalle einen weiteren Wachstumskern, dazu Ertragsverstetigung und Risikostreuung. Auch gelte es das E-mobility-Wachstum der Aumann AG (38,0% Aktienanteil) zu steuern und die Expansion der DTS IT AG (jüngst Zukauf der ISL GmbH) zu begleiten.Die Aktienexperten der Research-Boutique würden einen Wachstumsschub ohne Verwässerung erwarten. Das Chance-/Risiko-Verhältnis verbessere sich; die Analysten passen ihre EQUI.TS-Schätzreihe an. Aktuell stünden laut CEO Dr. Nesemeier jedoch keine IPO-Pläne an. Stattdessen seien 0,646 Mio. Aktien (11,1% des Aktienkapitals) für EUR 62 Mio. zurückgekauft und eingezogen worden, was die KPI's in 2019 mitunter deutlich verbessern werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link