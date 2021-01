Investierte Anleger lassen die Gewinne weiter laufen und warten in Ruhe auf erste Details zum Börsengang, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.01.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze MBB-Aktie:



Xetra-Aktienkurs MBB-Aktie:

140,00 EUR +1,82% (26.01.2021, 11:19)



Tradegate-Aktienkurs MBB-Aktie:

141,00 EUR +1,44% (26.01.2021, 11:29)



ISIN MBB-Aktie:

DE000A0ETBQ4



WKN MBB-Aktie:

A0ETBQ



Ticker-Symbol MBB-Aktie:

MBB



Kurzprofil MBB SE:



MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) ist eine familiengeführte mittelständische Unternehmensgruppe, die seit ihrer Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE. (26.01.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MBB-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Beteiligungsgesellschaft MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit vorläufigen Zahlen habe MBB den Optimismus der Anleger untermauert. Demnach habe die Gesellschaft ihre Ziele bei Umsatz und Profitabilität im abgelaufenen Jahr deutlich übertroffen. Vor allem die vor dem IPO stehende Tochter Vorwerk habe sich stark entwickelt. Die Aktie setze ihre Aufwärtsbewegung fort.MBB habe nach ersten Einschätzungen im Geschäftsjahr 2020 den Umsatz um etwa 16 Prozent auf mehr als 685 Millionen Euro gesteigert. Das bereinigte EBITDA habe ersten Auswertungen zu Folge bei über 83 Millionen Euro gelegen, was einer bereinigten EBITDA-Marge von etwa zwölf Prozent und einem Anstieg von rund 23 Prozent gegenüber Vorjahr entspreche. Bereinigt worden seien dabei einmalige Anpassungsaufwendungen bei Aumann.MBB habe damit die ursprüngliche Prognose von mehr als 660 Millionen Euro Umsatz und acht bis zehn Prozent EBITDA-Marge trotz Covid-19-Pandemie deutlich übertroffen. Die Nettoliquidität der MBB Gruppe habe zum Ende des Geschäftsjahres 2020 bei mehr als 250 Millionen Euro gelegen, wovon 182 Millionen Euro auf die Holding MBB SE entfallen seien.Getragen worden sei das Wachstum insbesondere durch die starke Entwicklung von Vorwerk. Als führender Anbieter im Bereich der Energieinfrastruktur für den Gas-, Strom- und Wasserstoffmarkt profitiere das Unternehmen von hohen Investitionen im Zuge der Energiewende.Ebenfalls interessant: Vorwerk sei mit einem Rekord-Auftragsbestand von über 306 Millionen Euro zum 31. Dezember 2020 in das neue Jahr gestartet, wovon bereits etwa sieben Prozent auf Anwendungen im Bereich Wasserstoff entfallen würden.Um das starke Wachstum noch weiter zu beschleunigen, brauche es Geld. Was liege da näher, als Vorwerk an die Börse zu bringen? "Der Prozess läuft, alles natürlich virtuell, aber das klappt ganz gut", so MBB-Vorstand Christof Nesemeier gegenüber dem "Aktionär". MBB betrete dabei kein Neuland. Mit Aumann (Anteil: 40 Prozent) und Delignit (76 Prozent) hätten Nesemeier und Co bereits zwei Töchter erfolgreich an die Börse geführt. "Dass wir ein IPO erfolgreich durchführen können, haben wir bereits bewiesen", so Nesemeier. Das Umfeld passe, sodass das IPO sicher vor Ostern über die Bühne gehen dürfte."Der Aktionär" habe mehrfach die starken Aussichten der MBB und der Tochter Vorwerk hervorgehoben. Die Aktie klettere heute auf einen weiteren Höchststand und liege damit im noch jungen Jahr bereits wieder 35 Prozent vorn. Im Corona-Krisenjahr 2020 hätten sie bereits um mehr als die Hälfte zugelegt.