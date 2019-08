Börsenplätze MBB-Aktie:



Kurzprofil MBB SE:



MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) ist eine familiengeführte mittelständische Unternehmensgruppe, die seit ihrer Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE. (30.08.2019/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - MBB-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Beteiligungsgesellschaft MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB).In H1/19 habe die Topline einen robusten Verlauf gezeigt; Personalaufbau (+2,2%) und Leerkosten hätten den Profit gedrückt, würden die Fachanalysten von EQUI.TS in ihrer jüngsten Studie analysieren. Aktuell würden bei Aumann und Delignit Konjunktursorgen belasten, weshalb am 10.07.2019 die Guidance 2019 reduziert und nach dem Kauf von Fr. Vorwerk angepasst worden seien. Die 2019er-Guidance sehe seither das 2018er-Niveau als Zielsetzung vor.Mit dem Zukauf von Fr. Vorwerk KG (60%) investiere man in die anlaufende Investitionsphase der hiesigen Energiewende, was Transportleitungen betreffe. Ein Wachstumsschub ohne Verwässerung würde nach Ansicht der Aktienanalysten mittelfristig möglich.Das Chance-/Risiko-Verhältnis zeige eine stabile Grundlage; die Konjunkturperspektiven seien aber nicht aus den Augen zu verlieren. Die Analysten würden ihre EQUI.TS-Schätzreihe anpassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link