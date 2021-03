Börsenplätze MBB-Aktie:



Xetra-Aktienkurs MBB-Aktie:

144,50 EUR +0,70% (17.03.2021, 10:52)



Tradegate-Aktienkurs MBB-Aktie:

144,50 EUR +1,05% (17.03.2021, 10:56)



ISIN MBB-Aktie:

DE000A0ETBQ4



WKN MBB-Aktie:

A0ETBQ



Ticker-Symbol MBB-Aktie:

MBB



Kurzprofil MBB SE:



MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) ist eine familiengeführte mittelständische Unternehmensgruppe, die seit ihrer Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE. (17.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MBB-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Beteiligungsgesellschaft MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) unter die Lupe.MBB sei kurz davor, Beteiligung Nummer 3 an die Börse zu bringen. Das IPO von Tochter Friedrich Vorwerk sei für den 25. März geplant. Angestrebt werde die Zulassung der Aktien zum Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse. Auch die Preisspanne sei bekannt gegeben worden: Die Papiere des Anbieters von Energieinfrastruktur sollten für 41 bis 56 Euro je Aktie an den Markt gehen. Im besten Fall würde die Marktkapitalisierung des Unternehmens bei über 1 Mrd. Euro liegen.Um das weitere Wachstum von Friedrich Vorwerk finanzieren zu können, werde nun das Unternehmen die Börse gebracht. Dazu sollten 2 Mio. Aktien im Rahmen des Börsengangs neu ausgeben werden. 6 Mio. Aktien wollten die Altgesellschafter, die Beteiligungsgesellschaften MBB und ALX von Vorstand Torben Kleinfeldt, verkaufen, und zusätzlich bis zu 1,2 Mio. Aktien aus einer möglichen Mehrzuteilungsoption. Der Streubesitz läge bei voller Ausübung der Mehrzuteilungsoption bei bis zu 46%, wobei der Friedrich Vorwerk-Vorstandsvorsitzende Torben Kleinfeldt und die Muttergesellschaft MBB auch zukünftig jeweils einen wesentlichen Anteil am Unternehmen halten sollten.Damit läge der Bruttoemissionserlös aus den neu ausgegebenen Aktien bei 97 Mio. Euro, falls die Aktien in der Mitte der Spanne bepreist würden. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens läge in diesem Fall bei 970 Mio. Euro. Am oberen Ende der Preisspanne könnte Friedrich Vorwerk 112 Mio. Euro zufließen. Der Börsenwert würde 1,12 Mrd. Euro betragen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link