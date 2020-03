Börsenplätze MBB-Aktie:



Kurzprofil MBB SE:



MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) ist eine familiengeführte mittelständische Unternehmensgruppe, die seit ihrer Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE. (06.03.2020/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - MBB-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Beteiligungsgesellschaft MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB).Das ehedem autolastige MBB Portfolio habe, begleitet von Ertragsverstetigung und Risikostreuung, mit Fr. Vorwerk KG (inklusive ihrer 100%-igen Tochter Bohlen & Doyen) im Jahre 2019 einen weiteren Wachstumskern bekommen. Beweis hierfür sei der erfreuliche Geschäftsverlauf 2019, wie die nun vorgelegten, vorläufigen Konzern-KPI`s deutlich machen würden, würden die Aktienexperten von EQUI.TS in ihrer jüngsten Studie schreiben. Insbesondere ertragsseitig sei die Guidance für Gj. 2019, die Markt- und EQUI.TS-Erwartungen übertroffen worden.Die Trends der vergangenen Quartale scheinen aktuell anzuhalten, sofern die COVID-19 zügig eingehegt werden könne. Die Infrastruktur und Dienstleitungs-Aktivitäten (F. Vorwerk-Gruppe; DTS) könnten wohl 2020 spürbar, die der Industrieproduktion (Hanke, CT-F.; OBO) leicht wachsen. Dagegen würden kurzfristig die Konjunktursorgen insbesondere bei Aumann AG wachsen. Der Classic-Bereich dort müsse angepasst; dem massiven Preisdruck bei E-Mobility-Lösungen begegnet werden.Derweil seien weitere Unternehmenskäufe in Arbeit. MBB sei nach Meinung der Fachanalysten von EQUI.TS GmbH im Investitions- und Konsolidierungsmodus - damit werde der nächste Kurs-Trigger vorbereitet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link