Tradegate-Aktienkurs MAN-Aktie:

93,45 EUR -0,05% (30.08.2018, 16:40)



ISIN MAN-Aktie:

DE0005937007



WKN MAN-Aktie:

593700



Ticker-Symbol MAN-Aktie:

MAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MAN-Aktie:

MAGOF



Kurzprofil MAN SE:



Die MAN Gruppe (ISIN: DE0005937007, WKN: 593700, Ticker-Symbol: MAN, Nasdaq OTC-Symbol: MAGOF) ist eines der führenden Nutzfahrzeug-, Motoren- und Maschinenbauunternehmen Europas mit jährlich rund 14,3 Mrd. EUR Umsatz und weltweit etwa 55.900 Mitarbeitern. MAN ist Anbieter von Lkw, Bussen, Dieselmotoren, Turbomaschinen sowie Spezialgetrieben und hält in allen Unternehmensbereichen führende Marktpositionen.



In ihren beiden Geschäftsfeldern Commercial Vehicles und Power Engineering verfolgt die MAN Gruppe die Ziele, profitabel international zu wachsen und den Unternehmenswert zu steigern. Die entscheidenden Erfolgsfaktoren sind Kundenorientierung, Technologieführerschaft und die kontinuierliche Ausweitung des After Sales-Geschäfts.



Das Leitbild der MAN Gruppe bildet den Rahmen für das verantwortungsvolle, den Grundsätzen der Nachhaltigkeit verpflichtete Handeln aller MAN-Mitarbeiter. Die Unternehmenswerte zuverlässig, innovativ, dynamisch und offen sind wesentliche Erfolgsfaktoren für MAN auf Produktmärkten, dem Kapitalmarkt, bei der Gewinnung qualifizierter Mitarbeiter und für die gesellschaftliche Akzeptanz aller unternehmerischen Aktivitäten.



MAN blickt auf eine mehr als 250 Jahre währende Unternehmensgeschichte zurück. (30.08.2018/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - MAN-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, stellt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Stammaktie des Lkw-Herstellers MAN SE (ISIN: DE0005937007, WKN: 593700, Ticker-Symbol: MAN, Nasdaq OTC-Symbol: MAGOF) ein.Mit der Kündigung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages mit der Volkswagen Truck & Bus AG entfalle zukünftig auch die "Garantiedividende", so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Schwope empfehle grundsätzlich,das Abfindungsangebot i.H.v. 90,29 Euro je Aktie bis zum 8.10.2018 anzunehmen. Die Depotbank könne den individuellen Abfindungsbetrag mitteilen. Nicht auszuschließen sei, dass in Einzelfällen der Verkauf über die Börse interessanter sein könne. Das Kursziel sehe er bei 90,29 Euro und seine letzte Empfehlung habe "halten" gelautet, so Frank Schwope, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse.Ab sofort beende die NORD LB ihre Coverage der MAN-Stammaktie. Die NORD LB werdediese nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben. (Analyse vom 30.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MAN-Aktie:XETRA-Aktienkurs MAN-Aktie:93,55 EUR 0,00% (30.08.2018, 16:44)