Kurzprofil MAN SE:



Die MAN Gruppe (ISIN: DE0005937007, WKN: 593700, Ticker-Symbol: MAN, Nasdaq OTC-Symbol: MAGOF) ist eines der führenden Nutzfahrzeug-, Motoren- und Maschinenbauunternehmen Europas mit jährlich rund 14,3 Mrd. EUR Umsatz und weltweit etwa 55.900 Mitarbeitern. MAN ist Anbieter von Lkw, Bussen, Dieselmotoren, Turbomaschinen sowie Spezialgetrieben und hält in allen Unternehmensbereichen führende Marktpositionen.



In ihren beiden Geschäftsfeldern Commercial Vehicles und Power Engineering verfolgt die MAN Gruppe die Ziele, profitabel international zu wachsen und den Unternehmenswert zu steigern. Die entscheidenden Erfolgsfaktoren sind Kundenorientierung, Technologieführerschaft und die kontinuierliche Ausweitung des After Sales-Geschäfts.



Das Leitbild der MAN Gruppe bildet den Rahmen für das verantwortungsvolle, den Grundsätzen der Nachhaltigkeit verpflichtete Handeln aller MAN-Mitarbeiter. Die Unternehmenswerte zuverlässig, innovativ, dynamisch und offen sind wesentliche Erfolgsfaktoren für MAN auf Produktmärkten, dem Kapitalmarkt, bei der Gewinnung qualifizierter Mitarbeiter und für die gesellschaftliche Akzeptanz aller unternehmerischen Aktivitäten.



MAN blickt auf eine mehr als 250 Jahre währende Unternehmensgeschichte zurück. (06.11.2017/ac/a/nw)





Hannover (www.aktiencheck.de) - MAN-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Stammaktie des Lkw-Herstellers MAN SE (ISIN: DE0005937007, WKN: 593700, Ticker-Symbol: MAN, Nasdaq OTC-Symbol: MAGOF).Der MAN-Konzern befinde sich weiterhin in der Restrukturierung, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Zahlen der MAN-Nutzfahrzeuge hätten gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert werden können, seien allerdings immer noch ausbaufähig. Von den Margen des Schwester-Unternehmens Scania (operative Marge 9M 2017: 10,2%) seien die MAN-Nutzfahrzeuge aber noch weit entfernt. Die Zusammenarbeit mit dem Scania-Konzern, der wie MAN unter der Volkswagen Truck & Bus GmbH aufgehängt sei, werde sukzessive zunehmen. Eine Modulstrategie anstelle von Doppelentwicklungen wie im Pkw-Bereich des Volkswagen-Konzerns dürfte das Ziel sein, um die Kosten zu senken. Diskussionen um Diesel & Turbo sowie Renk könnten in den nächsten Quartalen stärker werden, zumal die Zahlen des Bereichs MAN Power Engineering schwach ausgefallen seien. Die "Garantiedividende" i.H.v. 3,07 Euro je Aktie, die aktuell zu einer Dividendenrendite von mehr als 3% führe, dürfte für viele Investoren interessant sein.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die MAN-Stammaktie mit einem unveränderten Kursziel von 90,29 Euro. (Analyse vom 06.11.2017)