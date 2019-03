Tradegate-Aktienkurs Lynas-Aktie:

1,26 Euro +28,83% (26.03.2019, 14:23)



ASX-Aktienkurs Lynas-Aktie:

2,10 AUD +35,05% (26.03.2019, 06:19)



ISIN Lynas-Aktie:

AU000000LYC6



WKN Lynas-Aktie:

871899



Ticker-Symbol Lynas-Aktie Deutschland:

AMZ



ASX Ticker-Symbol Lynas-Aktie:

LYC



Kurzprofil Lynas Corp.:



Lynas Corp. (ISIN: AU000000LYC6, WKN: 871899, Ticker-Symbol: LYI, ASX-Symbol: LYC) ist ein in Australien beheimatetes Unternehmen mit dem Fokus auf Seltene Erden. Bei der Gewinnung und Weiterverarbeitung der Seltenen Erden, die bislang zum größten Teil in China gefördert werden, konzentriert sich Lynas Corporation insbesondere auf die Gebiete Westaustralien und Malaysia. (26.03.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lynas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Seltene Erden-Produzenten Lynas Corp. (ISIN: AU000000LYC6, WKN: 871899, Ticker-Symbol: LYI, ASX-Symbol: LYC) unter die Lupe.Mit einem Plus von mehr als 35% auf 2,10 Australische Dollar sei die Aktie von Lynas am Montagmorgen aus dem Handel an der Heimatbörse in Sydney gegangen. Grund sei ein Übernahmeangebot von Wesfarmers in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar oder 2,25 Dollar je Lynas-Aktie in bar. Das Management von Lynas rate in einer ersten Stellungnahme, vorerst nichts zu unternehmen. Man prüfe das Angebot und werde dann umgehend eine Empfehlung abgeben. Das Übernahmeangebot von Wesfarmers sei laut dem Management von Lynas an eine ganze Reihe von Bedingungen geknüpft. Lynas sei der größte Seltene-Erden-Produzent außerhalb Chinas. Für Wesfarmers wäre es die erste Akquisition, seit man den Einzelhändler Coles Ende vergangenen Jahres ausgegliedert habe und aus dem Kohlegeschäft ausgestiegen sei.Wie gehe es nun weiter? Hier gebe es mehrere Möglichkeiten. Lynas könne nach Gesprächen mit Westfarmers zu dem Entschluss kommen, dass das Angebot fair sei und angenommen werden sollte, oder eben nicht. Möglicherweise trete auch ein weiterer Bieter auf den Plan. Eher unwahrscheinlich, aber auch möglich: Wesfarmers ziehe sein Angebot zurück."Der Aktionär" meine, dass das Angebot von Wesfarmers durchaus in Ordnung gehe. Zumal Lynas zuletzt doch mit einigen Problemen insbesondere in Malaysia zu kämpfen gehabt habe. Zwar habe Lynas alle Auflagen für seine dortige Anlage eingehalten. Doch immer wieder habe es Gegenwind für das Projekt gegeben, teils von politischer Seite, teils von Einheimischen. Für den letzten Kurseinbruch im vergangenen Jahr habe die Forderung des Regierungschefs von Malaysia verantwortlich gezeichnet, dass Lynas die Abfallprodukte bis September dieses Jahres außer Landes schaffen solle. Prekär dabei: Die Abfallprodukte beim Abbau von Seltenen Erden seien meist schwach radioaktiv.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Lynas-Aktie: