Kurzprofil Lyft Inc.:



Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, dass private Fahrdienste als Alternative zum Taxi vermittelt. Das Unternehmen bietet auch ein Netz von Fahrrädern und Scootern in verschiedenen Städten an, um die Bedürfnisse der Fahrer nach kürzeren Routen zu erfüllen. (26.08.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Lyft-Aktienanalyse des Analysten Jake Fuller von Guggenheim Securities:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Jake Fuller, Analyst bei Guggenheim Securities, die Aktien des Fahrdienstvermittlers Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) nunmehr zum Kauf.Ein verbessertes Umfeld im Markt für Fahrtenvermittlungen sollte Lyft Inc. nach Ansicht der Analysten von Guggenheim Securities bereits in 2021 ein positives EBITDA ermöglichen. Bislang sei ein solches Szenario erst für 2023 unterstellt worden.Da Uber Technologies und Lyft nun an der Börse gelistet seien und Uber Margen im US-Geschäft benötige, um die internationale Expansion zu unterstützen, sei das Verhalten im Markt rationaler geworden, so der Analyst Jake Fuller.In ihrer Lyft-Aktienanalyse stufen die Analysten von Guggenheim Securities den Titel von "neutral" auf "buy" hoch und veranschlagen ein Kursziel von 60,00 USD.Börsenplätze Lyft-Aktie: