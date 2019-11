Tradegate-Aktienkurs Lyft-Aktie:

Kurzprofil Lyft Inc.:



Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, dass private Fahrdienste als Alternative zum Taxi vermittelt. Das Unternehmen bietet auch ein Netz von Fahrrädern und Scootern in verschiedenen Städten an, um die Bedürfnisse der Fahrer nach kürzeren Routen zu erfüllen. (26.11.2019/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Lyft-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fahrdienstvermittlers Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) charttechnisch unter die Lupe.Seit dem Börsengang habe die Lyft-Aktie mit Gegenwind zu kämpfen gehabt. Doch das ändere sich möglicherweise gerade! Schließlich gebe eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation - definiert durch die Tiefs bei 43,41/37,07/40,48 USD - aktuell Anlass zur Hoffnung in Sachen nachhaltiger Trendwende. Zusätzlichen Rückenwind liefere der trendfolgende MACD, der auf Tages- und Wochenbasis mittlerweile "long" positioniert sei. Interessant sei in diesem Zusammenhang auch ein Blick auf den Monatschart: Hier bilde sich aktuell möglicherweise gerade ein Candlestickumkehrmuster in Form eines sog. "morning stars". Das kalkulatorische Anschlusspotenzial - abgeleitet aus der diskutierten, unteren Umkehr - lasse sich auf rund 10 USD veranschlagen, was wiederum zu einem Kursziel im Bereich von 54 USD führe. Auf dem Weg dorthin würden die Hochs vom September bei gut 49 USD im Zusammenspiel mit einem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (49,01/49,23 USD) ein wichtiges Etappenziel darstellen. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, gelte es in Zukunft die Nackenlinie der eingangs angeführten SKS-Formation (akt. bei 44,14 USD) nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 26.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Lyft-Aktie:39,91 Euro -0,26% (20.11.2019, 17:35)