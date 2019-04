Die positive Seite sei, dass Skaleneffekte zu greifen beginnen würden (die Einnahmen würden schneller als die Kosten steigen), was darauf hindeute, dass die Rentabilität früher oder später erreicht werden könnte. Ob es jedoch geschehe oder nicht, hänge in hohem Maße vom Ansatz der Regulierungsbehörden ab, wie bereits im vorherigen Absatz geschrieben worden sei.



Lyft sei am 29. März an die NASDAQ-Börse gegangen. Das Unternehmen habe 32,5 Mio. Stammaktien zu einem Ausgabepreis von 72 USD angeboten. Lyft-Aktien sowie CFDs auf diese Aktien seien unter dem Symbol "LYFT.US" in der xStation 5 verfügbar. (Analyse vom 29.03.2019)



Lyft (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, Ticker-Symbol: LY0, NASDAQ-Ticker: LYFT) ist ein Transportnetzwerkunternehmen mit Sitz in San Francisco, Kalifornien, das in den Vereinigten Staaten und Kanada tätig ist. Es entwickelt, vermarktet und betreibt die Lyft Mobile-App. Lyft wurde im Juni 2012 gegründet und ist in rund 300 US-amerikanischen Städten tätig und bietet täglich über 1 Million Fahrten an. (01.04.2019/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lyft-Aktienanalyse von XTB:Die Experten von XTB nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Lyft-Aktie (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, Ticker-Symbol: LY0, NASDAQ-Ticker: LYFT) unter die Lupe.Jahrzehntelang hätten die Menschen nur wenige Möglichkeiten gehabt, sich schnell innerhalb einer Stadt zu bewegen. Falls man kein eigenes Auto gehabt habe, habe man sich auf öffentliche Verkehrsmittel wie Busse oder private Transportdienste wie Taxis verlassen müssen. In den vergangenen zehn Jahren habe sich jedoch in diesem Bereich viel verändert, vor allem aufgrund der breiten Einführung der Neo-Fahrdienste. Lyft feiere heute sein Debüt an der US-Börse NASDAQ als erstes Unternehmen dieser Art. In dieser Analyse würden die Experten einen Blick darauf werfen, was den Fahrdienstvermittlern geholfen habe, Marktanteile von Taxiunternehmen zu gewinnen und auf welche Risiken Investoren achten sollten.Die zwei US-Unternehmer Logan Green und John Zimmer hätten 2007 ein Unternehmen namens Zimride gegründet. Ziel des Projekts sei es gewesen, Fernfahrgemeinschaften anzubieten. Die Dienstleistung sei von der US-Gesellschaft, insbesondere von Studenten der US-Universitäten, gut angenommen worden. Einige Jahre später hätten die beiden Geschäftsleute jedoch entschieden, die Dienstleistung täglich und nicht nur ein- bis zweimal im Jahr anzubieten.Im Gegenzug sei Zimride in Lyft umbenannt worden und die Dienstleistung habe sich auf Fahrten innerhalb von Städten konzentriert. Lyft biete derzeit sechs Arten von Dienstleistungen an, die sich in Bezug auf die Kosten der Dienstleistungen, die Art des verwendeten Autos oder die Erfahrung des Fahrers unterscheiden würden. Was man interessant finden möge, sei die Tatsache, dass Uber Technologies (der berühmteste Fahrdienstvermittler der Welt) tatsächlich einen Teil der Geschäftsstrategie von Lyft kopiert habe. In den ersten Jahren habe Uber nur Fahrten in Luxusautos und mit Berufskraftfahrern angeboten, habe sich dann aber entschieden, in günstigere Optionen zu expandieren, nachdem es bemerkt habe, dass die Einführung von Mitfahrgelegenheiten ohne Luxus von Lyft seinem Marktanteil in den USA gefährlich geworden sei.Man könnte argumentieren, dass private Transportdienstleistungen bereits in den Städten durch Taxis verfügbar gewesen seien und sich daher fragen würden, woher Unternehmen wie Lyft oder Uber ihren Vorteil nehmen würden. Die neuen Fahrdienstanbieter könnten aufgrund ihres Geschäftsmodells niedrigere Tarife anbieten. Da ein Großteil der dieser Anbieter Fahrer als Einzelunternehmer und nicht als Vertragsarbeiter beschäftige, seien sie nicht verpflichtet, Sozialversicherungs- oder Gesundheitsbeiträge zu zahlen. Ein solches Spesenmanagement positioniere sie im Vergleich zu Taxiunternehmen besser.Darüber hinaus seien in vielen großen US-Städten Taxifahrer oder Unternehmen verpflichtet, für jedes von ihnen betriebene Taxi eine Taxikonzession zu halten. Da das Angebot solcher Konzessionen in der Regel begrenzt sei, seien ihre Preise in der Vergangenheit hoch gewesen. Der Preis für eine einzelne Konzession in New York City habe 2013 bei fast 1 Million USD gelegen, bevor dieser aufgrund der breiteren Akzeptanz von Neo-Fahrdienstanbietern zu sinken begonnen habe. Aktuell liege sie ungefähr bei 200.000 USD.Das Gleiche gelte für fahrzeugspezifische Lizenzen, da einige der Fahrer von Lyft ihre eigenen Fahrzeuge benutzen würden und Lyft in diesem Fall die Konzession verlieren würde, wenn der Fahrer wegfalle. Lizenzen, die von allen Fahrern oder Fahrzeugen von Lyft genutzt werden könnten, hätten die geringsten negativen Folgen für das Unternehmen, aber wie bereits beschrieben seien diese Lizenzen wohl begrenzt, um den Markt nicht zu überfüllen, was die Expansion von Lyft behindern könnte.Andererseits könnten die Regulierungsbehörden die Verpflichtung, Taxikonzessionen zu halten, abschaffen, aber es würde den Taxiunternehmen ermöglichen, erschwinglichere Preise zu verlangen, und sie könnten wiederum einen Teil der verlorenen Marktanteile in den Großstädten zurückgewinnen. Auch in Bezug auf die Beschäftigungspraktiken könnten regulatorische Maßnahmen ergriffen werden. Wenn dies der Fall sei, würde der Kostenvorteil von Fahrgemeinschaften gegenüber Taxiunternehmen abnehmen.Nachdem bereits die Vorteile von Lyft gegenüber Taxis sowie die Risiken für die Zukunft beschrieben worden seien, müsse jedoch ehrlich festgehalten werden: Fahrdienste in den USA seien nicht rentabel. Weder Lyft noch Uber hätten bisher Gewinne erzielen können und auch Fahrdienste in anderen Teilen der Welt, wie Asien oder Europa, hätten Mühe, profitabel zu sein. Niedrige Tarife hätten es ihnen erlaubt, zu wachsen und Marktanteile von Taxiunternehmen zu gewinnen, hätten sie aber zu Unternehmen gemacht, die viel Geld verbrennen würden.