Börsenplätze Lyft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lyft-Aktie:

41,92 EUR -3,40% (03.11.2021, 15:44)



NASDAQ-Aktienkurs Lyft-Aktie:

48,98 USD +8,08% (03.11.2021, 17:00)



ISIN Lyft-Aktie:

US55087P1049



WKN Lyft-Aktie:

A2PE38



Ticker-Symbol Lyft-Aktie:

LY0



NASDAQ-Symbol Lyft-Aktie:

LYFT



Kurzprofil Lyft Inc.:



Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, Ticker-Symbol: LY0, NASDAQ-Symbol: LYFT) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, dass private Fahrdienste als Alternative zum Taxi vermittelt. Das Unternehmen bietet auch ein Netz von Fahrrädern und Scootern in verschiedenen Städten an, um die Bedürfnisse der Fahrer nach kürzeren Routen zu erfüllen. (03.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lyft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fahrdienstvermittlers Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, Ticker-Symbol: LY0, NASDAQ-Symbol: LYFT) unter die Lupe.Kräftig nach oben gehe es am Mittwoch für die Lyft-Aktie. Bereits am Dienstagabend habe der Uber-Rivale besser als erwartete Q3-Zahlen geliefert - und erneut einen operativen Gewinn.Lyft habe im abgelaufenen dritten Quartal einen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahresquartal von 73 Prozent auf 864 Mio. Dollar erzielt und könne damit die Prognosen der Analysten von 863 Mio. Dollar übertreffen. Doch nicht nur im Vergleich zum Corona-Vorjahr hätten sich die Erlöse verbessert - auch gegenüber dem zweiten Quartal sei ein Wachstum von 13 Prozent verzeichnet worden.Entscheidend für den Kurssprung der Lyft-Aktie von rund 15 Prozent in der Spitze sei jedoch der operative Gewinn von 67,3 Mio. Dollar gewesen. Denn zum einen habe das EBITDA kräftig über den 23,8 Mio. Dollar des vorangegangenen Quartals gelegen, in dem Lyft erstmals die operative Gewinnschwelle erreicht habe. Zum anderen sei der operative Gewinn mehr als doppelt so hoch gewesen wie von Analysten erwartet.Fundamental stehe Lyft damit wieder besser da und auch die Aktie gebe charttechnisch wieder ein positiveres Bild ab. So sei beispielsweise mit dem jüngsten Kurssprung die 50-Tage-Linie geknackt worden. Gelinge in den nächsten Tagen auch der Sprung über die 100-Tage-Linie sowie über die auf ähnlichem Niveau verlaufende Abwärtstrendlinie, wäre dies ein klares Kaufsignal.Anleger sollten sich die Lyft-Aktie auf die Watchlist setzen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link