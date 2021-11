Tradegate-Aktienkurs Lyft-Aktie:

44,00 EUR +1,39% (03.11.2021, 14:48)



NASDAQ-Aktienkurs Lyft-Aktie:

50,80 USD +12,09% (03.11.2021, 14:39)



ISIN Lyft-Aktie:

US55087P1049



WKN Lyft-Aktie:

A2PE38



Ticker-Symbol Lyft-Aktie:

LY0



NASDAQ-Symbol Lyft-Aktie:

LYFT



Kurzprofil Lyft Inc.:



Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, Ticker-Symbol: LY0, NASDAQ-Symbol: LYFT) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, dass private Fahrdienste als Alternative zum Taxi vermittelt. Das Unternehmen bietet auch ein Netz von Fahrrädern und Scootern in verschiedenen Städten an, um die Bedürfnisse der Fahrer nach kürzeren Routen zu erfüllen. (03.11.2021/ac/a/n)







Die Aktien von Lyft (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, Ticker-Symbol: LY0, NASDAQ-Symbol: LYFT), einem US-amerikanischen Ridesharing-Unternehmen, werden an der US-Börse um 13% höher gehandelt, so die Experten von XTB.Die Aktie sei nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal 2021 gestern nach Börsenschluss gestiegen. Der Umsatz im Quartal habe 864 Mio. USD erreicht, 73% mehr als im Vorjahr. Die Zahl der aktiven Fahrer sei um 51% auf 18,9 Millionen gestiegen und habe damit unter der Medianschätzung von 19,3 Millionen gelegen. Der Umsatz pro Fahrer habe 45,63 USD erreicht - ein Rekordhoch. Lyft habe einen Nettoverlust von 71,5 Millionen USD gemeldet, nach einem Verlust von 459,5 Millionen USD. Der Gewinn je Aktie sei von -1,46 auf -0,21 USD gestiegen. Das Unternehmen habe auch gesagt, dass die Anzahl der Fahrer in Q3/2021 im Vergleich zu Q3 2020 um 45% höher gewesen sei, dank der Rückkehr zur Normalität.Während das Unternehmen die EPS-Erwartungen verfehlt und die Umsatzerwartungen nur leicht übertroffen habe, zeige der Trend der Unternehmensgewinne weiterhin eine Verbesserung. Das Unternehmen verbrauche weniger Barmittel und habe es geschafft, das zweite Quartal in Folge ein positives bereinigtes EBITDA zu erzielen. Der Nettoverlust sei wesentlich geringer gewesen als in den vorangegangenen Quartalen, und die Analysten würden einen starken Trend nach der Pandemie sehen, der es dem Unternehmen ermöglichen könnte, ein erstes Quartal mit einem positiven Nettoergebnis zu melden.Börsenplätze Lyft-Aktie: