Xetra-Aktienkurs Lyft-Aktie:

53,50 Euro +4,33% (05.06.2019, 14:48)



Tradegate-Aktienkurs Lyft-Aktie:

52,06 Euro -1,08% (05.06.2019, 10:22)



Nasdaq-Aktienkurs Lyft-Aktie:

USD 59,62 +0,75% (05.06.2019, 15:50)



ISIN Lyft-Aktie:

US55087P1049



WKN Lyft-Aktie:

A2PE38



Ticker-Symbol Lyft-Aktie Nasdaq:

LYF



Kurzprofil Lyft Inc.:



Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, dass private Fahrdienste als Alternative zum Taxi vermittelt. Das Unternehmen bietet auch ein Netz von Fahrrädern und Scootern in verschiedenen Städten an, um die Bedürfnisse der Fahrer nach kürzeren Routen zu erfüllen. (05.06.2019/ac/a/n)



Atlanta (www.aktiencheck.de) - Lyft-Aktienanalyse von Analyst Youssef Squali von SunTrust Robinson Humphrey:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Youssef Squali, Analyst von SunTrust Robinson Humphrey, die Aktien des Fahrdienstvermittlers Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) im Rahmen einer Ersteinschätzung zum Kauf.Mit einem Buchungsanteil im Transport-als-ein-Service-Markt von rund 30% profitiere Lyft Inc. sowohl von säkularen wie auch demographischen Trends, sagen die Analysten von SunTrust Robinson Humphrey.Das Unternehmen könne auf Sicht vieler Jahre auf dem Wachstumspfad bleiben sollte die Profitabilität erreichen. Als attraktiver Pure Play in nordamerikanischen Markt sei Lyft ein Investment wert. Analyst Youssef Squali veranschlagt ein Kursziel von 68,00 USD.Die Analysten von SunTrust Robinsion Humphrey starten in ihrer Lyft-Aktienanalyse die Bewertung mit einem "buy"-Rating.Börsenplätze Lyft-Aktie: