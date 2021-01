Bonn (www.aktiencheck.de) - Luxusaktien verfügen über einige positive Treiber, so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden von Postbank Research.



Die Nachfrage nach Schmuck, Mode und Uhren steige stetig an, die Eintrittshürden in den Markt seien hoch und die Unternehmen würden über starke Marken sowie hohe Preissetzungsmacht verfügen. Zudem würden Experten der Branche 2021 ein Gewinnwachstum von 95 Prozent attestieren.



Angesichts der derzeitigen Bewertungen halte Ulrich Stephan von Postbank Research diese Faktoren jedoch für bereits eingepreist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der erwarteten Gewinne 2022 liege mit 27 rund 55 Prozent über dem zehnjährigen Durchschnitt und 70 Prozent über dem Durchschnitt seit 1994. Gemessen am Verhältnis von Unternehmenswerten zu Umsätzen werde der Sektor sogar mit einem Aufschlag von 100 beziehungsweise 80 Prozent gehandelt. Interessierte Anleger sollten vor diesem Hintergrund mit dem Einstieg auf eine bessere Gelegenheit warten. (20.01.2021/ac/a/m)





