Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,918 EUR -0,73% (28.08.2020, 09:31)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,90 EUR -1,00% (28.08.2020, 09:45)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (28.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der angeschlagene Luftverkehrskonzern habe den Anspruch, ohne weitere Staatshilfen auszukommen. So lasse sich ein Interview des "Spiegel" mit Lufthansa-Vorstandsmitglied Harry Hohmeisters eindeutig interpretieren. Angesichts der jüngst verlängerten Reisewarunungen sei das aber ein überaus ambitioniertes Ziel."Wir wollen nicht durchgefüttert werden, sondern unternehmerisch tätig sein", habe Hohmeister in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview gesagt. "Wir wollen nicht noch einmal in eine Finanzierungsrunde mit der Bundesregierung gehen, um Strukturen zu erhalten, die unter den gegebenen Umständen nicht mehr zukunftsfähig sind." Deshalb müssten Kosten und Investitionen sinken, womöglich weniger neue Flugzeuge von Airbus und Boeing abgenommen werden. Zudem sei Personalabbau nach den Worten Hohmeisters unvermeidlich, denn die Lufthansa-Gruppe sehe die Lage wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen und anhaltenden Reisebeschränkungen kritischer als noch vor zwei Monaten. Auch die von Gesundheitsministern der Länder vorgeschlagene Quarantänepflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten würden zu weiteren Buchungsrückgängen führen, so Hohmeister.Der Lufthansa-Aktie, die diese Woche bereits habe zulegen können, schienen diese Aussagen zu gefallen: Sie klettere im frühen Handel über die 9-Euro-Marke. Aufgrund der coronabedingt schwierigen Gemengelage sollten Anleger bei der Lufthansa-Aktie jedoch besser nicht einchecken. Kein Kauf, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.08.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link