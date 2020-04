Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie tendiere seit Wochen südwärts. Die Coronavirus-Krise habe das Geschäft des deutschen Luftverkehrskonzerns fast zum Erliegen gebracht - mit Konsequenzen. Laut Index-Experte Tobias Adler vom Bankhaus Oddo Seydler stünde die Lufthansa vor einem Abstieg aus dem DAX, wenn aktuell eine Überprüfung anstehen würde.Aktuell betrage der Börsenwert der Lufthansa, bei einem Kurs von knapp über 8 Euro, nach Streubesitz nur noch 3,6 Mrd. Euro. Zum Vergleich: Der erst im März vom SDAX in den MDAX aufgestiegene Kochboxen-Hersteller HelloFresh komme auf einen am Streubesitz orientierten Börsenwert von 4,4 Mrd. Euro.Die nächste außerordentliche DAX-Überprüfung finde im Juni statt. Bis dahin habe die Kranich-Airline Zeit das rumzureißen. Dafür müsste aber in erster Linie der Kurs wieder steigen. Gelinge dies nicht müsste die Lufthansa Ruder in den MDAX absteigen, dem Index für mittelgroße Werte.Index-Änderungen seien für die meisten Privatanleger auf den ersten Blick nicht besonders spannend. Ganz unbedeutend sei ein Auf- bzw. Abstieg allerdings nicht: Änderungen in den Börsenindices seien besonders für Investmentfonds wichtig, die diese exakt nachbilden würden und daher entsprechend umschichten und umgewichten müssten. Das könne Einfluss auf die Aktienkurse haben.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link