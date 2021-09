Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Deutsche Lufthansa AG": Keine vorhanden.



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (20.09.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem Anlagevotum für die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) fest.Die Fluggesellschaft habe am Sonntag im Rahmen einer Ad-hoc-Meldung mitgeteilt, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre beschlossen habe. Das Grundkapital von EUR 1,530 Mrd., eingeteilt in 597.742.822 Aktien, solle durch die Ausgabe von ebenfalls 597.742.822 neuen Aktien erhöht werden. Diese neuen Aktien würden den Aktionären während der Bezugsfrist voraussichtlich vom 22. September bis 5. Oktober 2021 angeboten werden.Der Bezugsrechtshandel werde voraussichtlich zwischen 22. September und 30. September 2021 möglich sein. Bei einem Bezugspreis von EUR 3,58 je neuer Aktie werde der Bruttoemissionserlös voraussichtlich EUR 2,140 Mrd. betragen. Die Kapitalerhöhung werde von einem Konsortium aus 14 Banken vollständig garantiert. Darüber hinaus hätten sich unter anderem alle Vorstandsmitglieder verpflichtet, an der Kapitalerhöhung teilzunehmen und Bezugsrechte für die jeweils gehaltenen Aktien vollständig auszuüben.Der Nettoerlös werde zur Rückzahlung der Stillen Einlage I des Wirtschaftsstabilisierungsfonds in Höhe von EUR 1,5 Mrd. verwendet. Außerdem sei beabsichtigt, die Stille Einlage II von EUR 1,0 Mrd. bis zum Jahresende 2021 vollständig zurückzuzahlen und den nicht in Anspruch genommenen Teil der Stillen Einlage I zu kündigen.Die Kapitalerhöhung und die damit verbundene Rückzahlung der Staatshilfen seien gute Nachrichten. Damit bleibe von den Unterstützungsmaßnahmen nur noch das staatliche Aktienpaket übrig. Ein wichtiger Schritt zur Wiedererlangung der wirtschaftlichen Selbständigkeit und der Befreiung von Restriktionen! Allerdings sei die Pandemie noch nicht vorbei. Die Delta-Variante sorge für anhaltende Reiseeinschränkungen und bremse damit die durchaus vorhandene Erholung unter die ursprünglichen Erwartungen ab.Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, bestätigt sein "halten"-Rating für die Lufthansa-Aktie und adjustiert sein Kursziel infolge der eingebremsten Dynamik auf EUR 9,00 (bisher: EUR 10,00). (Analyse vom 20.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link