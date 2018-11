Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

19,97 EUR -2,44% (15.11.2018, 14:47)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

19,975 EUR -2,94% (15.11.2018, 15:00)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (15.11.2018/ac/a/d)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Lufthansa: ver.di lehnt Tarifangebot von Eurowings ab und bereitet Arbeitskampfmaßnahmen vor - AktiennewsDie Tarifverhandlungen zwischen der ver.di und der Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF)-Airline Eurowings GmbH für die rund 1.000 Kabinenbeschäftigten haben auch nach monatelangen Verhandlungen zu keinem Ergebnis geführt, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die ver.di-Tarifkommission hat daher nach internen Beratungen das Angebot der Arbeitgeberseite abgelehnt und bereitet sich nun auf Arbeitskampfmaßnahmen vor."In den letzten Verhandlungsrunden konnte keine entscheidende Annäherung erzielt werden. Die Situation ist für die Beschäftigten nicht mehr länger tragbar. Sie arbeiten am Limit und erhalten keine Klarheiten über die angewendeten Einsatzbedingungen", betont ver.di-Verhandlungsführer Volker Nüsse.In dem Tarifkonflikt stehen die Einsatzbedingungen der Beschäftigten und die Verlässlichkeit der Dienstpläne im Mittelpunkt. Hierzu wendet die Airline seit Monaten neue Regelungen ohne tarifliche Grundlage an. Diese neuen Einsatzbedingungen widersprechen allerdings dem ver.di-Tarifvertrag und führen zu häufigen Dienstplanänderungen und bis zu 18 Stunden langen Diensten aus dem Standby.Für den nächsten Verhandlungstermin Anfang Dezember hat die Eurowings gegenüber ver.di schon vorab angekündigt, keine der avisierten Verschlechterungen zurücknehmen zu wollen. "Damit provoziert die Eurowings Streiks. Am Verhandlungstisch geht es offenbar nicht weiter, deshalb werden wir Arbeitskampfmaßnahmen vorbereiten", so Nüsse.In dem Tarifstreit geht es auch um die Neuwahl der Personalvertretung für die Kabinenbeschäftigten. Aufgrund der Einschränkungen für fliegendes Personal im Betriebsverfassungsgesetz ist ein Tarifvertrag für die Wahl einer Vertretung notwendig. Eurowings besteht in den Verhandlungen auf starke Einschränkungen gegenüber dem Gesetz. Nach dem Gesetz sind beispielsweise 15 Vertreter vorgesehen, Eurowings will allerdings nur 9 Mitglieder für die Vertretung zulassen. Und diese können dann nur unter starker Beschneidung der Mitbestimmungsrechte tätig werden. Derzeit wird eine Gesetzesänderung diskutiert, die auch Flugpersonal die vollen Rechte des Gesetzes zukommen lassen soll. "Es ist erschreckend, wie weit diese Airline im Lufthansa-Konzern unterhalb der gesetzlichen Standards fliegt. Das Management sollte die Zeichen der Zeit erkennen und den Beschäftigten die volle Mitbestimmung zugestehen", betont der Gewerkschafter.