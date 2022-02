Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe heute Morgen das 15.000-Punkte-Gebiet wieder erreicht, inmitten von Berichten über anhaltende Kämpfe zwischen ukrainischen Regierungstruppen und von Russland unterstützten Separatisten. Der Index versuche, einen Durchbruch unter eine wichtige mittelfristige Unterstützungszone zu erreichen, die zwischen der 15.070-Punkte-Marke und dem 23,6%-Retracement der nach den US-Präsidentschaftswahlen 2020 eingeleiteten Aufwärtsbewegung liege. Der Index habe in den vorangegangenen Monaten einige Versuche unternommen, den Bereich zu unterschreiten, aber jeder Versuch sei fehlgeschlagen. Händler sollten den heutigen Tagesschlusskurs genau beobachten, da unterhalb der Zone auf eine bevorstehende Marktschwäche des Index hindeuten könnte.



Unternehmensnachrichten:



Ein britisches Gericht habe Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR) angewiesen, seine Entscheidung, einen Flugzeugauftrag von Qatar Airways im Wert von 6 Mrd. Dollar zu widerrufen, für einige Wochen auszusetzen. Infolge der Gerichtsentscheidung könne Airbus bis zur Anhörung im April keine Slots für die vorzeitige Auslieferung von Flugzeugen verkaufen, die zuvor von Qatar Airways bestellt worden seien. Darüber hinaus sei berichtet worden, dass Airbus von Kuwait Airways einen Auftrag über 31 neue Flugzeuge im Wert von 6 Mrd. Dollar erhalten habe.



Die Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) habe bekanntgegeben, dass sie angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine ihre Flüge nach Kiew und Odessa einstellen werde. Die Aussetzung gelte ab heute und werde mindestens bis Montag, den 28. Februar, aufrechterhalten. Der Schritt folge ähnlichen Maßnahmen anderer europäischer Fluggesellschaften. (21.02.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Europäische Aktienindices handeln zu Beginn der neuen Woche meist niedriger, so die Experten von XTB.Der UK FTSE 100 (ISIN: GB0001383545, WKN: 969378) sei ein Outperformer und werde aktuell um 0,2% höher gehandelt. Die verbleibenden Blue-Chip-Indices Europas würden entweder niedriger oder unverändert gehandelt. Die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine würden ganz oben auf der Tagesordnung bleiben. Russische Staatsmedien hätten kürzlich berichtet, dass eine aus der Ukraine abgefeuerte Granate einen Grenzposten in der Region Rostow getroffen habe. Auch die Meldungen über Kämpfe im Osten der Ukraine hätten sich am Wochenende verschärft, wobei auf beiden Seiten erste Opfer gemeldet worden seien.