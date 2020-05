Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,176 EUR +6,57% (26.05.2020, 22:26)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,23 EUR +6,83% (26.05.2020, 17:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (27.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa bleibe eine der spannendsten Aktien am deutschen Aktienmarkt. Nachdem das Rettungspaket fix gemacht worden sei und sich dadurch die Sorgen über eine mögliche Insolvenz in Eigenregie in Luft aufgelöst hätten, habe der DAX-Titel kräftig angezogen. Ungeachtet dessen würden zahlreiche Hedgefonds weiter auf eine Fortsetzung der Talfahrt der vergangenen Monate spekulieren.So sei die Lufthansa mit 12,78 Prozent nach wie vor die am stärksten geshortete Aktie Deutschlands. Die Quote sei an den vergangenen Tagen sogar etwas weiter gestiegen. Dies zeige auf der einen Seite natürlich ganz klar, dass nach wie vor viele Börsianer skeptisch für die Lufthansa-Aktie gestimmt seien.Auf der anderen Seite erhöhe eine massive Shortquote natürlich auch immer die Chancen auf einen "Short-Squeeze", bei dem viele Hedgefonds sich im Zuge steigender Kurse mit Aktien eindecken müssten und dadurch den Kurs weiter in die Höhe treiben würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: