Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (18.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nach einem schwierigen Jahr mit Preisschlacht und Gewinnwarnung drohe es für den deutschen Luftverkehrskonzern 2020 noch viel schlimmer zu kommen. Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus bringe den Flugverkehr größtenteils zum Erliegen. Wie andere Airlines habe Lufthansa das Flugangebot auf ein Minimum zusammengestrichen.Seien erst v.a. die Flüge nach China passé gewesen, falle jetzt auch der Großteil der Verbindungen in die USA und innerhalb Europas weg. Vorerst finde nur noch etwa jeder zehnte Fernflug und nur noch etwa jeder fünfte Mittelstreckenflug statt, habe Lufthansa am Montag mitgeteilt. Die Konzerntöchter Brussels und Austrian Airlines würden den Betrieb vorerst komplett einstellen.Derweil sollten nun Lufthansa, der Ferienflieger Condor und die TUI-Tochter TUIfly in einer koordinierten Aktion mit der Bundesregierung zehntausende Deutsche aus dem Ausland zurückholen. Zudem arbeite Lufthansa daran, die Frachtflüge auszubauen, um die Versorgung Deutschlands zu sichern. Dazu wolle Vorstandschef Carsten Spohr möglicherweise auch große Passagierjets vom Typ Boeing 747-8 einsetzen. Grundsätzlich sei mit einem steigenden Transport-Bedarf zu rechnen, um die Produktionsketten aufrechtzuerhalten, habe ein Konzernsprecher gesagt. Auch Verbrauchsgüter für die Bevölkerung könnten per Flugzeug transportiert werden.Unterdessen versuche der Vorstand, das Geld zusammenzuhalten, damit Lufthansa die Krise überstehe. So sollen die Aktionäre auf die Dividende für 2019 verzichten. Das Unternehmen habe sich auch neue Kredite i.H.v. 600 Mio. Euro gesichert. Damit verfüge der Konzern über flüssige Mittel von rund 4,3 Mrd. Euro, habe es geheißen. Hinzu kämen ungenutzte Kreditlinien von rund 800 Mio. Euro.Für den schlimmsten Fall lote Lufthansa sogar Staatshilfe aus. Der Vorstand habe sich angesichts "dieser bisher unbekannten Herausforderung daher entschieden, mit den Regierungen unserer Heimat-Länder nicht nur wie bisher über den Abbau von Belastungen zu sprechen, sondern auch über aktive Unterstützungen, sobald diese notwendig werden", habe Spohr gesagt.Lufthansa kürze auch ihre laufenden Ausgaben und versuche Investitionen zu verschieben. Für einen Teil der Belegschaft solle Kurzarbeit beantragt werden. Spohr habe die Mitarbeiter zu Solidarität und Verzicht aufgerufen, "um die Zukunft der Lufthansa-Gruppe zu sichern". Ziel sei, möglichst alle Beschäftigten an Bord zu halten.Vorstandschef Spohr habe sich am vergangenen Freitag sicher gezeigt, dass Lufthansa die schwierige Situation finanziell "auf jeden Fall länger" durchstehen könnte als andere Fluggesellschaften. Eine Prognose für 2020 habe er sich angesichts der sich täglich verschärfenden Lage allerdings nicht zugetraut. Allerdings rechne das Management damit, dass das operative Ergebnis (bereinigtes EBIT) des Luftverkehrskonzerns im laufenden Jahr "deutlich" sinken werde.Die Bewertung der Lufthansa-Aktie sei mittlerweile fast schon aberwitzig günstig. Doch aktuell herrsche an den Märkten die blanke Panik, weshalb Anleger vorerst noch nicht ins fallende Messer greifen sollten. Angesichts der derzeitigen Marktverwerfungen biete sich weiterhin eher die Seitenlinie und das Warten auf eine Bodenbildung an, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.03.2020)