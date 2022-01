Eine solide Nachfrage nach Cloud-Software und IT-Services habe IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) das größte Umsatzplus (+6,5%) seit Jahren beschert. Mit seinen überraschend starken Q4-Zahlen habe das Unternehmen sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis die Analystenschätzungen übertreffen können. Die IBM-Aktie habe im nachbörslichen Handel zunächst bis zu 6,5% an Wert gewonnen, am Ende habe sie rd. 2,4% im Plus gelegen.



Die Aktien der US-Baumarktkette Home Depot (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD) seien gestern mit einem Anstieg um 4,2% aufgefallen. Sie hätten offensichtlich von allgemeiner Branchenfantasie profitiert, die sei mit Übernahmespekulationen um den Einzelhändler Kohl's (ISIN: US5002551043, WKN: 884195, Ticker-Symbol: KHP, NYSE-Ticker-Symbol: KSS) einhergegangen. Dessen Aktien seien am Montag mit einem Kursplus von mehr als einem Drittel durch die Decke gegangen. Die Handelskette habe zu Wochenbeginn den Eingang mehrerer Schreiben von Übernahmeinteressenten bestätigt.



An der NASDAQ seien die schon länger bgestraften Aktien von Peloton Interactive (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON), einem klassischen ehemaligen Corona-Profiteur, um fast 10% angezogen. Als Triebfeder habe hier ein Bericht über den Brief eines aktivistischen Aktionärs gegolten, der den Rücktritt des Unternehmenschefs und einen Verkauf des Fitness-Ausrüstungskonzerns gefordert habe. (25.01.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die AUA-Mutter Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) brachte sich gestern wieder einmal ins Rampenlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Angeblich sei die Fluggesellschaft an einem 40%-Anteil am Alitalia-Nachfolger ITA interessiert. Die Aktien von Lufthansa hätten gestern um 2,2% nachgegeben - und damit viel weniger als der breite Markt.