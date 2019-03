Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (15.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Es sei ein Tag zum Vergessen für die Anteilseigner der größten europäischen Airline gewesen. Denn die Aktie der Lufthansa sei gestern im Zuge der Jahreszahlen für 2019 und des vorsichtigen Ausblicks auf das kommende Jahr stark unter Druck geraten und habe am Ende mehr als 6% verloren. Was sollten Anleger nun tun?Zunächst einmal sollten sie vor allem Ruhe bewahren. Klar der heftige Kursrückgang sei mehr als ärgerlich. Zumal sich dadurch auch das zuvor noch relativ bullishe Chartbild wieder deutlich eingetrübt habe. Nun wäre es wichtig, dass sich der Kurs oberhalb der Marke von 21,30 Euro halten könne. Denn hier würden aktuell der seit Oktober gültige Aufwärtstrend sowie die 200-Tage-Linie verlaufen. Sollte der Kurs darunter rutschen, lägen die nächsten Unterstützungen bei etwa 21 Euro (90-Tage-Linie) und bei 20,60 Euro.Auch die Aussicht auf ein weiteres Jahr mit stagnierenden beziehungsweise womöglich auch sinkenden Gewinnen sei nichts, was Anlegern den Mund wässrig mache. Dennoch müsse man bedenken, dass das Jahr 2017 einfach ein absolutes Ausnahmejahr für die Lufthansa gewesen sei. Damals hätten vor allem positive Einmaleffekte durch die Pleite des Rivalen Air Berlin, relativ niedrige Ölpreise und eine Änderung bei den Pensionsrückstellungen für ein Rekordergebnis gesorgt. Dass die Lufthansa dieses Ertragsniveau nun selbst ohne jegliche positive Sondereffekte sowie Gegenwind an vielen Fronten halten könne, sei diese "Stagnation auf hohem Niveau" starke Leistung."Der Aktionär" bleibe vor diesem Hintergrund für die im Branchenvergleich günstig bewertete Aktie weiterhin bullish gestimmt. Investierte Anleger können nach wie vor an Bord bleiben, der Stoppkurs sollte bei 16,80 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner. Wer die Aktie nicht im Depot hat, sollte zunächst noch abwarten, ob die wichtigen Unterstützungsmarken gehalten werden könnten. (Analyse vom 15.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Lufthansa, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.