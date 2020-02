Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

13,18 EUR -0,90% (26.02.2020, 15:12)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

13,155 EUR +0,80% (26.02.2020, 15:27)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (26.02.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF).Um den wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie zu begegnen, habe Lufthansa ein Paket mit Sparmaßnahmen beschlossen. Hierzu würden z.B. die Überprüfung, Aussetzung oder Verschiebung geplanter Neueinstellungen und die Möglichkeit für Mitarbeiter zählen, unbezahlten Urlaub zu nehmen. Darüber hinaus würden geplante Stations- und Flugbegleiterlehrgänge gestrichen und die Teilnehmer bereits laufender Lehrgänge vorerst nicht in ein Beschäftigungsverhältnis übernommen. Trotzdem bleibe es Ziel, diesen langfristig eine Perspektive bieten zu können. In den administrativen Bereichen der Kernmarke Lufthansa wird das Projektvolumen um 10% und das Sachkostenbudget um 20% gekürzt.Vor dem Hintergrund der noch nicht absehbaren wirtschaftlichen Belastungen der Coronavirus-Epidemie seien die beschlossenen Maßnahmen ausdrücklich zu begrüßen. Vollständig ausgleichen dürften sie diese aber nicht. Je nach weiterer Entwicklung der Epidemie habe das Coronavirus das Potenzial, das aktuelle Geschäfts-jahr ordentlich zu verhageln. Bei einem schnellen Ende würden es dagegen nur kleinere Blessuren sein. Die Unsicherheit bleibe daher hoch. Entsprechend könnten bei der Lufthansa-Aktie deutliche Kursausschläge in beide Richtungen erfolgen.Trotz langfristig guter Unternehmensperspektiven reduziert Wolfgang Donie, Aktienanalyst der NORD LB, infolge der exogenen, kaum einschätzbaren Einflüsse sein Kursziel von EUR 16,50 auf EUR 13,00 und rät zum Halten der Deutsche Lufthansa-Aktie. (Analyse vom 26.02.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Deutsche Lufthansa AG: Keine vorhanden.