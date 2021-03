Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (03.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der MDAX-Titel habe sich in den vergangenen Handelswochen prächtig entwickelt. Erfreuliche Fortschritte bei der Impfung der Bevölkerung - vor allem außerhalb Deutschlands - würden die Hoffnungen schüren, dass im Laufe des Jahres zumindest wieder ein Stück weit Normalität in den Luftverkehr zurückkehre.So würden etwa die USA - eine wichtige Destination für die Lufthansa - beim Impfprozess gut vorankommen. Präsident Joe Biden habe erneut bestätigt, dass bis Ende Mai ausreichend Impfstoff für alle erwachsenen Amerikaner bereitstehen werde.Derartige Meldungen würden der Lufthansa-Aktie natürlich weiter nach oben helfen. Aktuell notiere das Papier auf dem höchsten Stand seit März 2020.Die Lufthansa-Aktie bleibt natürlich ein heißes Eisen und daher weiterhin ausnahmslos für mutige Anleger geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Diese sollten nach der beeindruckenden Erholungsrally nun erneut den Stoppkurs auf 9,50 Euro nachziehen. (Analyse vom 03.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link