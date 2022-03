Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (10.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Freude über ein weniger stark von Corona belastetes Geschäft habe bei dem MDAX-Titel nicht lange gedauert. Der schreckliche Krieg in der Ukraine habe an den Märkten erneut für große Unsicherheit und einen Abverkauf von sämtlichen Airline-Aktien gesorgt. Doch aktuell erhole sich die Lufthansa-Aktie wieder - und es habe nun zwei für die Fluggesellschaft erfreuliche Meldungen gegeben.So werde zum einen der Unternehmer Klaus-Michael Kühne zweitgrößter Aktionär der Lufthansa. Die von ihm kontrollierte KA Logistik Beteiligungen GmbH habe am 7. März 5,0 Prozent der Anteile gehalten, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung des Konzerns hervorgehe. Laut Lufthansa halte nur noch die Bundesrepublik Deutschland über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds mit 14,09 Prozent einen höheren Anteil.Zum anderen seien die Ölpreise im gestrigen Handel kräftig gesunken. So sei etwa der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent um fast 13 Prozent auf rund 110 Dollar gefallen. WTI habe sich um zwölf Prozent auf 108 Dollar pro Barrel verbilligt. Hintergrund: Wie die "Financial Times" berichte, habe Yousef al-Otaiba, der Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) in Washington, am Mittwoch angekündigt, der Staat werde versuchen die anderen OPEC-Mitglieder dazu zu bewegen, die Ölproduktion zu erhöhen. Das Blatt zitiere al-Otaiba mit den Worten: "Wir befürworten Produktionssteigerungen und werden die OPEC ermutigen, höhere Fördermengen in Betracht zu ziehen."Insbesondere die US-Regierung habe die Organsiation in den vergangenen Tagen wiederholt aufgefordert, mehr Öl zu fördern und damit Sorgen vor einem Angebotsengpass aufgrund der Sanktionen gegen Russland zu lindern.Die Lufthansa-Aktie bleibt spannend und gehört auf die Watchlist, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)