Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,47 EUR +5,60% (20.03.2020, 13:55)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:
DE0008232125

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:
823212

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:
LHA

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (20.03.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) von 9,10 Euro auf 9,20 Euro.Der Geschäftsbericht 2019 habe die vorläufigen Eckdaten (bereinigtes EBIT) bestätigt. Der Dividendenausfall für das abgelaufene Geschäftsjahr sei bereits bekannt gewesen, ein weiterer für das laufende Geschäftsjahr sei nach Meinung des Analysten sehr wahrscheinlich. Einen konkreten Ausblick für das laufende Geschäftsjahr gebe der Konzern nach wie vor nicht (deutlicher Rückgang des bereinigten EBIT), was nach Erachten des Analysten in Anbetracht der Extremsituation - Covid-19-Panademie - von der die Luftfahrtindustrie überdurchschnittlich stark betroffen sei, nicht verwunderlich sei. Die Lufthansa stehe zwar u.a. bilanz- und verschuldungstechnisch (per 31.12.2019) nicht sehr solide da, aber besser als die meisten Hauptrivalen. Im Fall der Fälle dürfe sich die Fluggesellschaft der Staatshilfe nach Erachten des Analysten sicher sein. Der Branchenverband IATA rechne damit, dass die Fluggesellschaften weltweit mindestens 200 Mrd. USD an Staatshilfe benötigen würden. Die Konzernspitze sei krisenerfahren. Diermeier habe seine Erwartungen teilweise angepasst (u.a. EPS 2021e: 1,62 (alt: 1,60) Euro).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Lufthansa-Aktie (seit Jahresanfang: -45%; KBV 2020e: 0,4) weiterhin mit dem Rating "halten". (Analyse vom 20.03.2020)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:9,492 EUR +5,19% (20.03.2020, 14:09)