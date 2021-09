Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,423 EUR -4,82% (21.09.2021, 21:08)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,377 EUR -3,31% (21.09.2021, 17:41)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (21.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der Kursschock rund um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande habe der Lufthansa-Aktie am Montag nichts anhaben können. Auch am Dienstag habe das MDAX-Papier seinen jüngsten Aufwärtstrend aufgrund einiger entscheidender Faktoren fortgesetzt - bis die Anleger Kasse gemacht hätten.Ein wichtiger Faktor, der für die Erholungsstimmung der Lufthansa-Anleger sorge, sei, dass die USA vollständig geimpfte Ausländer etwa aus der EU oder Großbritannien wieder einreisen lassen wollten. Dies habe der Coronavirus-Koordinator des Weißen Hauses am Montag angekündigt. Für große Netzwerk-Airlines wie die Lufthansa bahne sich damit eine Belebung der Transatlantik-Routen an, die seit eineinhalb Jahren geprägt von der Corona-Krise mehr oder weniger brachlägen.Ein negativer Faktor für die Kursentwicklung der Lufthansa sei die Ankündigung der Kapitalerhöhung gewesen. Mit vorbörslichen Kursabschlägen am Montag hätten Investoren auf die Ausgabe neuer Aktien und die damit verbundene Gewinnverwässerung reagiert. Am Ende sei die Wahrnehmung am Montag eine andere gewesen, schließlich bekomme die deutsche Fluggesellschaft durch diesen Schritt die Chance, ihre Abhängigkeit vom Staat wieder zu verringern und mehr eigenen Gestaltungsspielraum zu erhalten.Aktuell würden eher die Faktoren für steigende Lufthansa-Kurse überwiegen. Die kräftigen Kursgewinne von 13% in drei Tagen seien für die Anleger aber ein guter Grund gewesen, um heute nach dem Erreichen der 9-Euro-Marke im immer noch anhaltenden Abwärtstrend Gewinne mitzunehmen. "Der Aktionär" rate weiterhin dazu, die Lufthansa-Aktie zu meiden, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.09.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link