Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

21,49 EUR +2,77% (26.11.2018, 10:19)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

21,45 EUR +2,78% (26.11.2018, 10:34)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (26.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Über Monate hinweg sei das Papier des deutschen Luftverkehr-Konzerns trotz anhaltend starker Ergebnisse und einer enorm günstigen Bewertung (sowohl im historischen als auch im Branchenvergleich) einfach nicht in Fahrt gekommen. Nun stünden die Chancen für den DAX-Titel allerdings sehr gut, dass sich die Erholung relativ rasch fortsetzen werde.Gelinge der Lufthansa-Aktie der Sprung über die Marke von 21,28 Euro, wo aktuell auch die 90-Tage-Line verlaufe, so wäre der Weg nach oben vorerst frei. Der nächste ernstzunehmende Widerstand liege erst wieder bei 23,54 Euro. Anleger könnten bei der Lufthansa-Aktie weiter zugreifen (Stopp 16,80 Euro), so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.11.2018)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Lufthansa, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: