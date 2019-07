Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

14,345 EUR +1,02% (31.07.2019, 12:08)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

14,325 EUR +0,81% (31.07.2019, 11:52)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (31.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nach dem Jammer-Tief am Dienstag sei die Lufthansa-Aktie nun auf Erholungskurs. Zahlen des Konkurrenten Air France-KLM würden nun helfen. Mehrere Analysten hätten aber das Kursziel für den deutschen Luftverkehrskonzern nach dem Quartalsabschluss gesenkt.Charttechnisch laufe die Lufthansa-Aktie seit dem Allzeithoch Ende Dezember 2017 in einem Abwärtstrend. Die entsprechende Hürde liege derzeit bei 21,50 Euro, also meilenweit entfernt. Recht groß geworden sei mittlerweile auch der Abstand zur 200-Tage-Linie, die aktuell bei 19,38 Euro verlaufe. Über kurz oder lang sollte sich der Lufthansa-Kurs dieser Durchschnittslinie wieder annähern.Das Marktumfeld bleibe für Airlines im allgemeinen und für die Lufthansa im speziellen weiterhin hart. Andererseits bleibe dadurch natürlich auch reichlich Luft für positive Überraschungen. Die aktuell extrem niedrige Bewertung mit einem KGV von 5 und einem niedrigen KBV von 0,7 lasse vermuten, dass sämtliche negative Entwicklungen bereits im Kurs eingepreist seien. Mutige Anleger könnten sich nun wieder positionieren, sollten ihr Investment allerdings unbedingt mit einem engen Stopp (etwa bei 13,50 Euro) absichern, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.07.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link