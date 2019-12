Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (10.12.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF).Nachdem der Lufthansa-Vorstand Ende November den Beschluss gefasst habe, das Europa-Geschäft (Umsatz Gj. 2018: rund 1,1 Mrd. Euro) der Catering-Sparte LSG (Umsatz Gj. 2018: 3,2 Mrd. Euro) an die gategroup zu veräußern, und der Lufthansa-Aufsichtsrat dem Anfang Dezember zugestimmt habe, sei am 09.12. die Unterzeichnung des entsprechenden Vertrags bekannt gegeben worden. Zudem hätten die Lufthansa und die gategroup eine langfristige Catering-Partnerschaft vereinbart, die das Gründen von Gemeinschaftsunternehmen (Lufthansa mit Minderheitsanteil) an den Standorten Frankfurt am Main und München sowie langjährige Cateringverträge für die Standorte Frankfurt am Main, München und Zürich umfassen würden. Bezüglich der finanziellen Details hätten beide Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart. Jedoch habe die Lufthansa mitgeteilt, dass der Deal keine wesentlichen Auswirkungen auf das EBIT und das Konzernergebnis in den Geschäftsjahren 2019 und 2020 haben werde.Darüber hinaus habe die Lufthansa angekündigt, dass die Veräußerung des verbleibenden Teils von LSG Anfang 2020 starten solle. Die Trennung vom Catering-Geschäft sei Bestandteil der Lufthansa-Strategie sich stärker auf Aviation zu konzentrieren. Die Anfang Dezember angekündigte Neuordnung des Lufthansa-Vorstands (CEO- und CFO-Posten unberührt), die u.a. mit sich bringe, dass Eurowings - wie bereits die anderen Airlines des Lufthansa-Konzerns - nicht mehr personell separat vertreten werde, erachte Diermeier als logisch. Die jüngsten operativen Kennzahlen (Verkehrszahlen für Oktober 2019) seien seines Erachtens verhalten ausgefallen. Die Analystenprognosen hätten Bestand.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Lufthansa-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel laute weiterhin 19,00 Euro. (Analyse vom 10.12.2019)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: