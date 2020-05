Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,298 EUR +2,04% (22.05.2020, 11:20)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,27 EUR +0,36% (22.05.2020, 11:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (22.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF).Die Lufthansa habe weitere Details zu den Verhandlungen um deutsche Staatshilfe veröffentlicht (Schweizer Staatshilfe bereits bekannt, Verhandlungen mit Österreich und Belgien würden noch laufen). Demnach sehe das noch nicht final vereinbarte Konzept vor, dass sich die deutsche Staatshilfe auf bis zu 9 Mrd. Euro belaufe. Dabei handle es sich um ein KfW-Darlehen (3 Mrd. Euro), eine Stille Einlage des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) sowie eine Kapitalerhöhung (20% des neuen Grundkapitals) zum Nennbetrag je Aktie (entspreche 2,56 Euro), ggfls. reduziert nach Kapitalschnitt, unter Ausschluss des Bezugsrechts (bedeute Verwässerung der Altaktionäre).Zudem solle der WSF eine Wandelschuldverschreibung erhalten, die ebenfalls zum Nennbetrag im Falle eines öffentlichen Übernahmeangebots eines Dritten in weitere 5% plus eine Lufthansa-Aktie umgetauscht werden könne. Der WSF beabsichtige, die mit den Aktien verbundenen Stimmrechte insgesamt nur in Ausnahmefällen, wie dem Schutz vor einer Übernahme der Lufthansa, auszuüben. Durch die weiteren Details seien Unsicherheiten abgebaut worden.Positiv werte der Analyst, dass der Staatseinfluss (vorerst keine Sperrminorität, die zwei Aufsichtsratsmandate sollten durch Manager, nicht Politiker besetzt werden) begrenzt bleibe. Großer Wehrmutstropfen bleibe der hohe Abschlag des Emissionspreises der Kapitalerhöhung zum aktuellen Kurs. Er gehe davon aus, dass die außerordentliche Hauptversammlung den Kapitalmaßnahmen zustimme (Alternativen: Wette darauf, dass der Staat bei der drohenden Insolvenz letztendlich doch noch zu "günstigeren" Konditionen Staatshilfe leiste oder Schutzschirmverfahren).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: