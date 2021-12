Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

5,735 EUR +0,35% (17.12.2021, 08:20)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

5,727 EUR +0,92% (16.12.2021, 17:42)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (17.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der Luftverkehrskonzern habe sich gegen verschiedene Vorhaben der neuen Bundesregierung zum Verbraucherschutz beim Fliegen gewandt. So halte es der Konzern etwa für unnötig, Flugtickets künftig wie Pauschalreisen mit einer teuren Insolvenzabsicherung zu versehen. Die Insolvenz einer Fluggesellschaft habe in den Jahren 2011 bis 2019 nur 0,04 Prozent der Passagiere getroffen, habe das Unternehmen betont.Als weiteres Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag sehe Lufthansa kritisch, dass Entschädigungsleistungen an die Kunden automatisiert zu leisten sein sollten. Es müsse stattdessen weiterhin möglich sein, die Ansprüche im Einzelfall zu prüfen. Dass nach dem Willen der Bundesregierung bei verspäteten Flügen weiter hohe pauschale Entschädigungen greifen sollten, lehne der Konzern ebenfalls ab.Komplexer sei der Plan der Ampel, den Airlines künftig so genannte No-Show-Regeln in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu untersagen. Solche Regeln würden vorschreiben, dass Flugreisen nur in der auf dem Flugschein angegebenen Reihenfolge angetreten werden dürfen. Wird ein Teilflug nicht angetreten, verfalle das gesamte Ticket. Die Fluggesellschaften würden Umsteigetickets mit solchen Regelungen auf nichtheimischen Märkten zu Kampfpreisen anbieten - und sähen bei einem Verbot ihr Platz-Management bedroht. In dem Lobby-Brief heiße es dazu: "Das untergräbt eine regional und im Wettbewerb angemessene Preisgestaltung und kann dazu führen, dass regelmäßig nicht voll besetzte Flugzeuge fliegen.""Gerade die letzten Jahre haben gezeigt, dass im Luftverkehr einiges im Argen liegt", meine dagegen Reise-Expertin Marion Jungbluth von der Verbraucherzentrale Bundesverband. Sie erinnere an die Pleite von Air Berlin im Jahr 2017, bei der etliche Passagiere auf ihren Ticketkosten sitzengeblieben seien. Oder an den Chaos-Sommer 2018 mit zahllosen Flugausfällen und Verspätungen. Oder an die chaotischen Zustände bei Lufthansa und anderen Fluggesellschaften, als mit Ausbruch der Corona-Krise im Frühjahr 2020 Millionen Passagiere ihre im Voraus gezahlten Tickets hätten erstattet haben wollen. Statt das Geld wie vorgeschrieben innerhalb von sieben Tagen herauszugeben, hätten die Airlines ihre automatischen Erstattungssysteme abgeschaltet, Gutscheine angeboten oder erst sehr viel später gezahlt. Das habe auch dazu gedient, einen schnellen Abfluss von Liquidität und damit die Pleite zu verhindern. Allein bei der Lufthansa sei es 2020 um rund drei Milliarden Euro gegangen.Aufgrund des anhaltend schwierigen Marktumfelds drängt sich ein Kauf der Lufthansa-Aktie nach wie vor nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär. (Analyse vom 17.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)