7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,308 EUR +0,71% (11.08.2021, 10:15)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,272 EUR +0,24% (11.08.2021, 10:30)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (11.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF).Lufthansa plane eine Kapitalerhöhung zur Rückzahlung der Staatshilfe. Ausmaß und Zeitpunkt der Kapitalmaßnahme seien noch nicht fixiert, der Analyst erwarte die Transaktion in den nächsten Monaten. Die Kapitalerhöhung könnte kurzfristig negativ auf den Aktienkurs wirken. Die Stärkung der Eigenkapitalbasis und die Rückzahlung der Staatshilfe seien jedoch grundsätzlich als positiv zu werten.In den letzten Wochen und Monaten seien die Passagierzahlen aufgrund von verringerten Reisebeschränkungen und der saisonalen Urlaubssaison deutlich gestiegen. In Q3/21 erwarte Lufthansa ca. 50% der Kapazität des Vergleichszeitraums von 2019 anzubieten. Eine Steigerung auf ca. 60% sei für Q4/21 geplant unter der Voraussetzung, dass die USA die Einreisebestimmungen lockern würden und es zu einem sichtbaren Anstieg der Geschäftsreisenden komme. Bez. Geschäftsreisen erwarte der Analyst einen unmittelbaren Anstieg im Herbst ("Nachholeffekte"), jedoch ein nachhaltig niedrigeres Niveau im Vergleich zu pre COVID-19. Die Änderung des Verkehrsmix aufgrund eines geringeren Anteils an Geschäftsreisenden führe zu niedrigeren Erlösen je Passagier.Es bestehe das Risiko einer kurzfristig deutlich zunehmenden Wettbewerbsintensität in Folge unmittelbarer Überkapazitäten ("flying for cash").Der Analyst sehe Lufthansa als einen möglichen mittelfristigen Gewinner der erwarteten Konsolidierung im europäischen Luftverkehr. IAG Group, Air France KLM, Lufthansa, sowie die führenden Billigfluglinien Ryanair und Wizz Air sollten mittel- bis langfristig ihre Marktanteile steigern können. Eine höhere Marktkonzentration würde auch mit einem allgemeinen Anstieg des Preisniveaus und einer verbesserten Profitabilität der Marktführer einhergehen.Die Bewertung der Aktie preise nach Ansicht des Analysten schon eine deutliche Erholung des Passagieraufkommens ein. Zur Berechnung seines unveränderten Kurszieles von EUR 10,00 schlage er eine Prämie von 10% auf die historischen EV/EBITDA, EV/EBIT und KGV Multiples, aufgrund von langfristig erwarteten positiven Konsolidierungseffekte, auf.Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, erhöht die Empfehlung für die Aktie der Deutschen Lufthansa auf "halten" von "verkaufen". Auch wenn die geplante Kapitalerhöhung zur Rückzahlung der Staatshilfe kurzfristig noch Druck auf den Kurs ausüben könne, sehe er am aktuellen Kursniveau, durch die Verbesserung der generellen Umfeldbedingungen für den Luftfahrtsektor, das weitere Abwärtspotenzial als begrenzt an. (Analyse vom 11.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen