Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (30.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der deutsche Luftverkehrskonzern habe heute seine detaillierten Zahlen für das erste Quartal des laufenden Jahres präsentiert. Bereits vor zwei Wochen habe der europäische Marktführer einige Eckdaten zum Geschäftsverlauf der ersten drei Monate veröffentlicht. Wie bereits vorab berichtet, habe die Lufthansa im ersten Quartal wieder rote Zahlen geschrieben, was für Fluggesellschaften im "Winterquartal" auch üblich sei. Heute habe es aber eine Meldung gegeben, die viele Marktteilnehmer überrascht habe.So habe die Lufthansa angekündigt, dass das Flugangebot der zuletzt dynamisch gewachsenen Billigfluglinie Eurowings 2019 nicht mehr ausgeweitet werden solle. Damit reagiere die deutsche Fluggesellschaft auf die Engpässe bei den Fluglotsen und die Probleme mit zahlreichen Verspätungen im Vorjahr."Der Aktionär" halte an seiner Kaufempfehlung für die Lufthansa-Aktie fest. Anleger könnten beim DAX-Titel weiterhin zugreifen (Stopp: 16,80 Euro), so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.04.2019)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: