Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (15.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Natürlich stünden bei der Lufthansa kurzfristig die neuesten Entwicklungen rund um die Corona-Politik in Deutschland und im Rest der Welt im Fokus. Dennoch habe die Airline auch das Ziel im Blick, in Europa weiterhin zu den Top-Playern zu gehören. Vor diesem Hintergrund dürfte man in der Konzernzentrale aufmerksam beobachten, was bei der Konkurrenz derzeit geschehe.So stehe nun etwa die geplante Übernahme der spanischen Fluggesellschaft Air Europa durch die British-Airways-Mutter IAG wohl kurz vor dem Aus. Die Gespräche über eine Aufhebung der Übernahme-Vereinbarung seien in einem fortgeschrittenen Stadium, habe der IAG-Konzern am Mittwoch mitgeteilt. Weitere Angaben habe IAG nicht gemacht. Die 500 Millionen Euro schwere Übernahme von Air Europa sei zwischen der spanischen Tourismus-Gruppe Globalia und IAG bereits seit November 2019 vereinbart gewesen, doch Ende Juni habe die EU-Kommission wettbewerbsrechtliche Bedenken angemeldet. Außerdem habe sich das Umfeld für Airlines mit Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2020 massiv geändert.Die für die Einhaltung von EU-Recht zuständige Behörde habe im Sommer mitgeteilt, dass der Zusammenschluss nach einer ersten Analyse den Wettbewerb auf den Märkten für Passagierflüge auf spanischen Inlandsstrecken und auf internationalen Strecken von und nach Spanien beeinträchtigen könnte.Erhebliche Einschränkungen würden laut der EU-Behörde demnach zum Beispiel bei 70 Städteverbindungen mit Ausgangs- und Zielort innerhalb Spaniens beziehungsweise von oder nach Spanien befürchtet, bei denen beide Fluggesellschaften Direktflüge anböten. Einige dieser Strecken würden nur von IAG und Air Europa bedient, habe es damals geheißen. Den Angaben von Juni zufolge hätten die Wettbewerbshüter der EU-Kommission die geplante Übernahme einer eingehenden Prüfung auf Grundlage der EU-Fusionskontrollverordnung unterziehen wollen.Dass ein großer Konkurrent nicht stärker werde, sei für die Lufthansa natürlich kein Nachteil. Direkte Auswirkungen auf den Lufthansa-Kurs werde eine gescheiterte Übernahme eines Rivalen allerdings vorerst nicht haben. Im Mittelpunkt stünden aktuell unverändert Corona und die Folgen für die ohnehin schon gebeutelte Luftfahrtindustrie. Da es diesbezüglich zuletzt wenig ermutigende Nachrichten gegeben habe, bestehe nach wie vor kein Handlungsbedarf.Anleger verharren weiter an der Seitenlinie, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.12.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link