Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

19,99 EUR +3,55% (07.11.2018, 10:03)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

19,895 EUR +2,26% (07.11.2018, 10:19)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (07.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der DAX-Titel habe sich zuletzt kräftig erholen können. Den entscheidenden Schritt, um aus charttechnischer Sicht die Trendwende einzuläuten, habe die Lufthansa-Aktie aber bislang noch verpasst.Denn an den vergangenen Handelstagen sei die Lufthansa-Aktie daran gescheitert, die wichtige 20,00-Euro-Marke zurückzuerobern. Im Zuge dessen sei der Aktenkurs wieder nach unten abgedreht. Nach den vorangegangenen deutlichen Kurszuwächsen von 17,10 auf 20,00 Euro binnen weniger Tage sei eine derartige Gegenbewegung natürlich durchaus üblich und auch gesund.Nun dürfte es spannend werden, ob das Papier der Fluggesellschaft in den nächsten Handelstagen einen erneuten Versuch unternehme, die 20,00-Euro-Marke zu überschreiten. Gelinge dies nicht, werde ein erneuter Test des bisherigen Jahrestiefs bei 17,10 Euro denkbar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: